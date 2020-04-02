В Прикамье выписали первого выздоровевшего от коронавируса пациента

В Перми из инфекционной больницы выписан 35-летний пациент, который первым в регионе выздоровел от коронавирусной инфекции.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края, мужчине через две недели после начала лечения были сделаны два теста на COVID-19. Оба результата оказались отрицательные.

Всего в крае коронавирус был диагностирован у 13 человек. Еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, а 3467 человек без болезненных симптомов остаются дома на самоизоляции.

С сегодняшнего дня в регионе введен режим полной самоизоляции, который, по прогнозам эпидемиологов, должен сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.