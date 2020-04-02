В Самарской области бизнесу выдадут микрозаймы под один процент

Гарантийный фонд Самарской области выдаст предпринимателям микрозайм под один процент. Новый продукт фонд разработал совместно с министерством экономического развития Самарской области в условиях реализации плана мероприятий по повышению устойчивости в экономике из-за угрозы коронавируса.

Микрозайм будет выдаваться на финансирование проектов по выпуску (либо увеличению объемов производства) на территории на территории Самарской области оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. Также микрозайм под льготный процент сможет получить предприятие, которое закупает за рубежом дефицитную продукцию в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По условиям программы Гарантийного фонда микрозайм смогут получить малые и средние предприятия, включенные в единый реестр СМСП, зарегистрированные и работающие в Самарской области. Бизнес сможет получить от 200 тысяч рублей до пяти миллионов на срок до трех лет. При этом отдавать кредит можно будет только спустя семь месяцев после его получения.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подчеркнул, что в регионе проводится последовательная работа по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики области и минимизации негативного влияния распространения нового коронавируса. По его словам, в ближайшее время ожидается подписание постановления федерального правительства с полным описанием мер поддержки для предпринимателей.

- Ряд важных и необходимых решений на региональном уровне мы приняли. Уже сейчас можем сказать с уверенностью, что меры поддержки будут расширяться, - отметил министр.

Справка "РГ"

На едином региональном бизнес-портале www.mybiz63.ru создан раздел по антикризисным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он содержит все принимаемые документы на федеральном и региональном уровнях, разъяснение порядка действия предпринимателей ситуации угрозы новой коронавирусной инфекции, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Для обращений предпринимателей работает телефон горячей линии: 8(800)300-63-63.