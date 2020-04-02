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02.04.2020 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии сотрудницу банка будут судить за кражу 12 млн рублей

Текст: Яна Шамаева

В Удмуртии сотрудницу одного из банков будут судить за хищение 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Женщина с сентября 2017 по март 2019 года приглашала клиентов в отделение банка под предлогом переоформить имеющиеся вклады. Таким образом она получала доступ к их личному кабинету в интернете и переводила деньги клиентов на подконтрольные счета третьих лиц.

Кроме того, в ряде случаев мошенница убеждала клиентов купить сберегательные сертификаты и оставить их на хранение в банке, а после того, как клиенты соглашались, обналичивала их. В числе пострадавших оказались 10 человек.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по статье 159 УК России "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах" и статье 158 УК России "Кража, совершенная с банковского счета в крупном и особо крупном размерах. За совершенные преступления ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Деньги на счетах клиентов банк восстановил, обвиняемой на сумму похищенного предъявили иск.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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