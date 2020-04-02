В Удмуртии сотрудницу банка будут судить за кражу 12 млн рублей

В Удмуртии сотрудницу одного из банков будут судить за хищение 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Женщина с сентября 2017 по март 2019 года приглашала клиентов в отделение банка под предлогом переоформить имеющиеся вклады. Таким образом она получала доступ к их личному кабинету в интернете и переводила деньги клиентов на подконтрольные счета третьих лиц.

Кроме того, в ряде случаев мошенница убеждала клиентов купить сберегательные сертификаты и оставить их на хранение в банке, а после того, как клиенты соглашались, обналичивала их. В числе пострадавших оказались 10 человек.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по статье 159 УК России "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах" и статье 158 УК России "Кража, совершенная с банковского счета в крупном и особо крупном размерах. За совершенные преступления ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Деньги на счетах клиентов банк восстановил, обвиняемой на сумму похищенного предъявили иск.