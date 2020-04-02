Жительницу Башкирии оштрафовали за фейк о коронавирусе

15 тысяч рублей взыскали с жительницы города Салавата за недостоверную информацию, распространенную в соцсети.

В своем комментарии под постом о коронавирусной инфекции 37-летняя пользовательница написала, что в городе Салавате есть два зараженных человека. Это сообщение сотрудники отдела МВД России по городу Салавату выявили в ходе интернет-мониторинга. Они установили личность комментатора и привлекли ее к административной ответственности.

- Материалы переданы в суд, который взыскал с гражданки штраф, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

На сайте министерства размещено видео, в котором женщина сожалеет о своем поступке, приносит извинения и просит других пользователей сетей не размещать информацию без предварительной проверки.