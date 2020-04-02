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Из-за введенных ограничений алтайский турбизнес теряет доходы и просит усилить господдержку
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 71(8125)
В минувшие выходные жители Республики Алтай стали бить тревогу - в регион устремились туристы из соседних регионов Сибири, хотя с 28 марта по решению правительства РФ все турбазы, санатории и другие объекты размещения должны были приостановить прием отдыхающих.

- Большинство официально работающих турбаз выполняет требования - не принимает гостей и помогает вернуться домой тем, кто ранее приехал на отдых, - сообщил руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий. - Но многие сельские дома и небольшие гостиницы, зачастую работающие нелегально, продолжают размещать туристов. Их сложно контролировать, ведь это не официально работающие предприятия и предприниматели, а частные лица. Максимум, что им может грозить, - штраф от пятисот до двух тысяч рублей за незаконную предпринимательскую деятельность. А добросовестные компании в нынешней ситуации несут огромные убытки, но при этом должны платить зарплаты, кредиты и возвращать предоплату за несостоявшиеся туры.

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В Алтайском крае также заметили приток туристов. По словам замдиректора одного из санаторных комплексов Белокурихи Олега Акимова, в феврале-марте в связи с падением курса национальной валюты и ограничением въезда во многие страны конкурентоспособность местного турпродукта резко выросла. "Наполняемость санаториев в марте доходила до ста процентов, на лето было продано более половины путевок", - отметил он.

С введением режима само-изоляции ситуация резко изменилась. С 28 марта санатории Белокурихи не принимают гостей, а тем, кто уже заехал, предлагают сократить свой отдых. Люди требуют вернуть деньги за уже оплаченные путевки. "Если корпоративные клиенты еще соглашаются передвинуть сроки отдыха своих сотрудников, то частные лица настаивают на возврате денег", - отметил руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко.

- Готовим обращение к губернатору и правительству Алтайского края о том, чтобы нам разрешили временно не перечислять курортный сбор, а использовать эти средства на экстренные нужды, - сообщил он. - Будем просить отсрочки по налоговым платежам и субсидирования расходов на оплату труда сотрудников.

По словам Сергея Зяблицкого, в сложной ситуации оказалось большинство предприятий отрасли. "Много туров было забронировано на майские праздники и на лето, часть из них оплачена. Сейчас клиенты требуют вернуть предоплату, но эти деньги уже потрачены на подготовку турбаз к летнему сезону, коммунальные платежи. Как нам в такой ситуации сохранить бизнес, а главное - коллектив? Сокращать сотрудников мы не можем, а выплачивать зарплату нечем. Остается брать займы, но многие предприятия уже закредитованы или не имеют залоговой базы", - объяснил глава туристской ассоциации.

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Хорошей поддержкой, по его мнению, могли бы стать беспроцентное кредиты на выплату зарплат, а еще лучше - госсубсидии работникам на время вынужденного простоя. "Отсрочка по уплате кредитов на шесть месяцев не поможет малому турбизнесу, если ограничения продлятся до июня-июля. Основные доходы отрасль получает летом. Поэтому если турбазы, отели и санатории не будут работать в это время, то потеряют основную часть доходов. А это прямой путь к банкротству", - убежден Сергей Зяблицкий.

Прямая речь

Олег Хорохордин, глава Республики Алтай:

- Я направил письма всем руководителям субъектов РФ с просьбой предотвратить приезд туристов в Горный Алтай. В настоящий момент въезд в регион контролируется, в том числе сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Полностью закрыть республику мы не можем. Для этого нужен режим ЧП, а он вводится только высшим руководством страны при определенных обстоятельствах. Тем не менее въезд будет ограничен такими мерами как приостановка работы туробъектов, а также контролем въезжающих транспортных средств на автодорогах.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Республика Алтай

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