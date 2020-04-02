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02.04.2020 13:53
Проект: В регионах

Дома как в офисе: "Ростелеком" в Сибири помогает работать дистанционно

Компания "Ростелеком" зафиксировала рост запросов сибирских компаний по предоставлению сервисов и услуг, помогающих настроить удаленную работу. Дистанционный доступ сейчас особенно актуален в связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом сотрудников на домашний режим работы в период вынужденной изоляции.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Федеральный цифровой провайдер помогает клиентам оборудовать офис в любом месте, где есть интернет, чтобы выполнять привычные обязанности в комфортной обстановке.

"И для нашей компании, и для бизнеса в целом в текущей ситуации особенно важно оставаться всегда на связи и делать все, чтобы рабочий процесс не прерывался. Поэтому мы предлагаем компаниям оптимальный набор услуг для организации удаленной работы. В него входит мобильная связь "Ростелекома", чтобы быть на связи с коллегами, виртуальная телефония, чтобы принимать звонки удаленно, а также видеонаблюдение, чтобы контролировать объекты из дома", - говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" также начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы. Уже более 40 тысяч работников компании по всей стране обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций. В Сибири удаленно работают 5,5 тысяч человек: две трети из них имеет доступ к виртуальным рабочим местам, остальные - к корпоративной почте.

Столь быстрый и безболезненный переход на новый формат работы стал возможным как за счет заранее развернутой инфраструктуры удаленного подключения к информационным ресурсам компании, так и за счет использования собственных программных продуктов, таких как Tionix Virtual Desktop (VDI). VDI базируется в центрах обработки данных "Ростелекома" и позволяет подключиться к рабочему месту дистанционно.

Для совещаний в компании действует своя система для проведения аудио- и видеоконференций, чтобы коллеги из разных городов России встречались онлайн и решали рабочие задачи в командах.

"Сложившаяся ситуация совершенно неожиданно придала мощный импульс развитию удаленной работы и цифровизации взаимодействия сотрудников и команд "Ростелекома". Наличие практически готовой экосистемы дистанционной работы позволило нам своевременно направить этот импульс на пересмотр бизнес-процессов и практик во всех подразделениях, не тратя драгоценное время на поиск и выбор технических решений" - отметил старший вице-президент "Ростелекома" по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

При этом в силу специфики деятельности, не все сотрудники "Ростелекома" могут перейти на дистанционный режим работы. Это связано с тем, что компания должна обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, для чего необходим круглосуточный мониторинг и обслуживание объектов сети, поддержка клиентов техническими специалистами. Благодаря накопленному опыту и проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи "Ростелекома" функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также а также продолжается работа с клиентами в соответствии с нормативными значениями.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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