В Алтайском крае в прошлом году общая сумма средств господдержки малого и среднего бизнеса выросла в 2,5 раза. Но, несмотря на такие объемы, предпринимательский сектор продолжает стагнировать - почти не растет число субъектов МСП, сокращается количество занятых в этом секторе экономики.

По данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в 2019 году на развитие малого и среднего бизнеса было направлено 13,4 миллиарда рублей (в 2018-м - 5,2 миллиарда). Но такое масштабное увеличение помощи не дало положительной динамики в развитии малого бизнеса. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, если в 2018 году в регионе было 77,5 тысячи предпринимателей, то в 2019-м их стало всего на 300 больше - 77,8 тысячи. "А если взять данные 2017 года, когда было 78,5 тысячи субъектов МСП, то идет сокращение. То же самое и по количеству работающих в этом секторе - их число сократилось почти на десять тысяч за год. То есть объемы поддержки растут, а показатели развития предпринимательства - нет ".

- Перед нами стоит задача - наращивать предпринимательский сектор. Уже в этом году нужно увеличить число работающих в МСП на двадцать тысяч, а к 2020 году довести его до 331 тысячи человек с нынешних 263 тысяч. Пока же, несмотря на все меры поддержки, результаты развития предпринимательства в крае надо признать нулевыми, а местами и отрицательными. Нужно что-то делать, - уверен Виктор Томенко.

Руководитель управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстегнеев отмечает, что за последнее время принят ряд нормативных актов, которые не создают предпосылок для улучшения предпринимательской среды. "В таких условиях господдержка - это возможность сохранить хотя бы действующий бизнес, создать основу для дальнейшего его развития", - пояснил глава профильного ведомства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров перечислил другие неблагоприятные факторы. Среди них - высокая налоговая нагрузка, растущие обязательные платежи, введение контрольно-кассовой техники для всех субъектов МСП. Сказывается также удаленность Алтайского края от основных рынков сбыта, сложная логистика, ситуация в мировой экономике, падение спроса и продаж. Есть проблемы недобросовестной конкуренции, дефицита квалифицированных кадров.

Алтайские предприниматели уже почувствовали на себе и негативные последствия распространения коронавируса: нарушились связи с поставщиками и покупателями за рубежом, "просел" турбизнес, сокращается объем предоставления услуг во многих других сферах.

- Надо изменить региональное налоговое законодательство в части либерализации ставок по патентной и упрощенной системам, - предложил Александр Евстегнеев. - Кроме того, определенным стимулом должно стать введение режима для самозанятых, который позволит легализовать микробизнес.

Предпринимательское сообщество возлагает большие надежды на снижение ставок по патентам и упрощенной системе налогообложения в связи с предстоящей отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года. В Алтайском крае этим льготным режимом пользовались почти сорок процентов субъектов МСП, и теперь 35 тысяч предпринимателей должны выбрать другую систему налогообложения.

А вот введение специального режима для самозанятых, по мнению главы Союза предпринимателей Алтая Юрия Фрица, не даст масштабного роста предпринимательства. Конечно, он поможет легализоваться тем, кто был в "серой" зоне. Но на этот режим перейдет и часть уже действующих индивидуальных предпринимателей, а также будут те, кто после отмены ЕНВД либо прекратят свою деятельность, либо уйдут в тень.

- Почему сокращается число предпринимателей? Во-первых, размер финансовой нагрузки не соответствует нынешнему состоянию бизнеса. Ведь, кроме налоговых платежей, есть и неналоговые. И с каждым годом нагрузка только растет. Вторая причина - общая нестабильная экономическая ситуация, снижение покупательского спроса и, как следствие, падение оборотов и реализации продукции. Эти разнонаправленные векторы - растущие расходы и падающие доходы дают отрицательную динамику в развитии МСП. Даже большие объемы господдержки не помогают. К тому же поддержка отдельных предпринимателей создает дисбаланс в здоровой конкуренции на рынке. Поэтому мы всегда выступаем за создание нормальных условий для всех категорий малого бизнеса. Лучше средства господдержки направить на снижение налогов, хотя бы на региональном уровне. У края есть полномочия снизить ставки с шести до трех процентов по упрощенной системе налогообложения, оживить патентную систему, также понизив ставки. Это необходимо сделать в преддверии отмены ЕНВД, - отметил Юрий Фриц.

По решению правительства РФ, в связи с карантинными мероприятиями малому и среднему бизнесу дадут отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов, платежей по аренде муниципального и госимущества. Также введут мораторий на проверки и расширят программы льготного кредитования для МСП.

Кстати

В Алтайском крае к сфере предпринимательства относится почти 80 процентов всех хозяйствующих субъектов - около 78 тысяч. На долю малого и среднего бизнеса приходится 33 процента занятых в экономике и тридцать процентов налогов, собранных в регионе в бюджеты всех уровней.