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Опыт
Проект: В регионах

От разведки до рекультивации

ООО "Горная геология": 15 лет эффективной работы
Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 71(8125)
Развитие золотодобычи в Кузбассе зависит от качества проектов, наличия инвестиций, квалифицированных кадров и государственного контроля деятельности недропользователей. В этом убежден директор кемеровского ООО "Горная геология" Евгений Якушев.
Опытные сотрудники делятся знаниями с молодежью, которую в ООО "Горная геология" привлекают все активнее. Фото: ООО "Горная геология" Опытные сотрудники делятся знаниями с молодежью, которую в ООО "Горная геология" привлекают все активнее. Фото: ООО "Горная геология"
Опытные сотрудники делятся знаниями с молодежью, которую в ООО "Горная геология" привлекают все активнее. Фото: ООО "Горная геология"

Компания вот уже полтора десятка лет выполняет разведку запасов и проектирует разработку участков месторождений драгметалла в Сибири. Сегодня на двух ее предприятиях - "Лидер" и "Горная геология" - работает более сорока человек.

- Опытные сотрудники делятся знаниями с молодежью, которую мы привлекаем все активнее, - говорит Евгений Якушев. - Берем студентов на производственную практику начиная с третьего курса, и самые способные ребята потом занимают у нас должности геологов и маркшейдеров.

Крепкие традиции наставничества, приток талантливых кадров, как и сотрудничество с вузами, научными организациями, позволяют всей команде работать качественно.

Активно используя современное отечественное оборудование (в частности, отсадочные машины, произведенные в Сибири и на Урале), геологи сократили потери при переработке песков до двух-шести процентов. Применение наилучших доступных технологий и современной техники открывает все новые возможности.

- В прошлом году мы подготовили первый в Кузбассе проект опытно-промышленной разработки техногенных месторождений - для ООО "Артель "Восточная"", - продолжает Якушев. - Золото на реке Коуре в Таштагольском районе добывали еще в советское и постсоветское время при помощи драги. И теперь, переработав старые отвалы с использованием современных приборов и более мощного оборудования, недропользователь может извлечь металл, упущенный в потери предшественниками. Этим уже несколько лет занимаются в Магадане, а в последнее время появился спрос и у нас. Первый наш проект получил положительное заключение территориальной комиссии по разработкам Кузбасс-недрах, и еще два подобных проекта - на очереди.

Освоение старых отработок стало возможным благодаря выдаче так называемых сквозных, или общих лицензий, предусматривающих одновременно и разведку, и добычу. Действуя на свой страх и риск, можно получить в итоге довольно высокую рентабельность. Ведь после драги, выдавшей когда-то на-гора добрую тонну золота, в дражных отвалах, по оценкам экспертов, остается еще до двухсот килограммов. Эти запасы нигде не числятся, а участки нередко находятся глубоко в тайге. Но поскольку техника туда так или иначе зашла, почему бы не использовать возможность?

- Если бы добывающие компании были более заинтересованы в разведке своих месторождений и оценке запасов, то и у нас на предприятии число рабочих мест выросло бы, и на конкретных территориях, - уверен Якушев. - А держать собственный разведочный участок добытчикам накладно. Ведь это не только специальная техника, но и квалифицированные кадры в большом количестве. Не каждому, даже крупному предприятию такое по силам. Недаром вплоть до 1990-х геологоразведка у нас в стране была отдельной отраслью.

Сегодня недропользователи дорабатывают минерально-сырьевую базу, созданную советскими геологами. Практикуемое в последние годы распределение поисково-оценочных лицензий (а они выдаются без аукционов и всего на пять лет) ожидаемого эффекта, увы, не дало. Сроки почти вышли, а отчетов практически нет: подавляющее большинство предприятий недооценило свои возможности, не учло, что вкладывать средства в разведку им все равно придется. В итоге многие лицензии "зависли". По мнению Евгения Якушева, здесь нужен государственный контроль. Необходимо провести ревизию распределенных лицензий и обязать вернуть те, что не работают.

Под вопросом пока и перспективы освоения в Кузбассе месторождений рудного золота. Потратить десятки миллионов на разведку сегодня, а прибыль получить лишь лет через пять-семь - к этому инвесторы не готовы. Даже несмотря на то что такие вложения могут обеспечить стабильность бизнесу и достойную жизнь на территории на долгие годы.

- Золотые рудники в Тисульском районе Кузбасса (тот же Берикульский) работали многие десятки лет. А сегодня бизнес рассчитывает на быструю отдачу - максимум в течение года, - говорит Якушев. - И предпочитает осваивать месторождения россыпного золота. Но в любом случае экономить на проектах недопустимо. Это доказала прошлогодняя трагедия в Красноярском крае. Убеж-дался не раз: если работать в строгом соответствии с проектами, выполненными на высоком профессиональном уровне (включая проекты по освоению лесов с рекультивацией и охране окружающей среды), будет нанесен минимальный ущерб природе. Яркий пример - работа наших партнеров из золотодобывающего предприятия "Ревик Про" близ села Успенка в Кемеровском районе. Там после проведенной рекультивации на выположенных отвалах можно делать зону отдыха. Экологические требования к проектам постоянно растут, и мы при их подготовке учитываем тончайшие нюансы. Вплоть до того, где будет складироваться почвенно-растительный слой (даже если он меньше двадцати сантиметров), где и какие именно следует высаживать деревья и высевать травы.

ООО Горная геология":

650051 г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 256/5, тел.: (3842)45-26-23, 8-905-912-19-62, geogor@mail.ru.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем геолога. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, плодотворной работы и новых, интересных проектов. Пусть каждый день приносит вам удачу и успех!

Евгений Якушев, директор ООО "Горная геология"

На правах рекламы

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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