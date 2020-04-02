Эксперты уверены, что сельхозпроизводителям Западной Сибири не стоит делать ставку на одни лишь зерновые культуры - это все равно что складывать яйца в одну корзину.

По данным Росстата, в 2019 году урожаи всех трех основных масличных культур в стране оказались рекордными и в общей сложности составили около 21,5 миллиона тонн. В том числе 15,37 миллиона тонн подсолнечника, который в основном выращивают в Поволжье (прежде всего в Саратовской области), а также в Центральном Черноземье и на Юге. Что же касается рапса, то это заслуга сибирских крестьян. Между тем по своим качественным характеристикам сибирский рапс соответствует мировым стандартам.

- Сибирь будет "прирастать рапсом" всерьез и надолго, - заявил на прошедшей недавно в Белокурихе традиционной Зимней зерновой конференции гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. - Хотя его много выращивают и в Центральном Черноземье. Кстати, если в Евросоюзе рапс в основном озимый, то в России - практически полностью яровой. Исключение - Юг и Калининградская область.

А вот с соей, отмечает Петриченко, второй год происходят "уникальные вещи". Залихорадило Дальний Восток - прежде всего Амурскую область, которая для России всегда была ключевым производителем этого продукта. Во-первых, из-за погодных условий сою не посеяли в обычных объемах, во-вторых, пришедшие с тайфунами дожди залили посевы в период вегетации. Поэтому главным поставщиком соевых бобов становится Черноземье. В Западной Сибири сою выращивать сложнее, не тот климат - за исключением Алтайского края.

Владимир Петриченко привел в пример 2014 и 2015 годы, когда ощущался острый дефицит сырья, перерабатывающие мощности были загружены на 75 процентов и, соответственно, цены на масличные культуры резко взлетели. В нынешнем же сезоне намечается перепроизводство. По оценкам эксперта, Россия должна получить 5,7-5,8 миллиона тонн подсолнечного масла против пяти миллионов в 2019 году. Рост связан не только с высоким урожаем, но и с развитием экспорта - вполне реально продать за пределы страны 1-1,2 миллиона тонн масла. И чем больше продадут производители, тем лучше - цены могут опуститься. Главным покупателем российского подсолнечного масла выступает Индия (причем по объемам поставок в эту страну Россия догоняет лидера - Украину), на втором месте - КНР.

Однако из-за пандемии коронавируса сложности с экспортом будут расти, что негативно скажется на внутреннем рынке. Закупочные цены на подсолнечник упадут. Схожая ситуация ожидается с соевым и рапсовым маслом, тем более учитывая снижение мировых цен на пальмовое масло.

Соей в России серьезно занялись после того, как остро встал вопрос продовольственной безопасности страны. Предприятиям, работающим с этой культурой, была оказана серьезная государственная поддержка, напоминает директор по качеству ГК "Содружество" Виталий Смирнов.

Урожаи растут из года в год, но качество не всегда поспевает за количеством. Климатические условия Дальнего Востока идеально подходят для выращивания сои, соевые бобы оттуда - прекрасное сырье для производства масла и необходимого животноводству шрота. Соевый шрот с протеином менее 46 процентов просто не востребован сегодня по технологиям кормления крупного рогатого скота. Поэтому в начале каждого сезона цена на сою растет - выбираются все высокопротеиновые бобы.

А потом, по словам Виталия Смирнова, приходится покупать более дорогие европейские или южноамериканские бобы, чтобы компенсировать нехватку белка в отечественном сырье. В России вопрос качества семенного материала районированных сортов сои стоит очень остро.

- Мировой рынок сои резко меняется и сейчас находится на переломном этапе. Лидером по-прежнему остаются США, производящие 120 миллионов тонн в год (Россия пока получает четыре миллиона). Второе место у Бразилии - 117 миллионов (в этом сезоне там рассчитывают на 125 миллионов тонн только первого урожая - Бразилия и Парагвай собирают по два урожая сои в год), Аргентина - на третьем месте. Сейчас идет китайско-американская торговая война, и это резко разгоняет цену на бобы из Латинской Америки, особенно Бразилии. Самым крупным мировым потребителем сои остается Китай. Да, китайцы согласились закупать у США сою, но это может делать только одна госкомпания, да и то по квотам, - поясняет Виталий Смирнов.

Один из ближайших конкурентов России - Украина, где урожайность выше. Но там активно выращивают ГМО-сою. В нашей же стране производство растет не столько за счет повышения урожайности, сколько из-за увеличения посевных площадей. Половину урожая дает Дальний Восток с его муссонным климатом. Все более заметную лепту вносит Алтайский край, где в Калманском районе организовано приемное предприятие (в ближайшее время будет построен элеватор, а в перспективе возможно появление перерабатывающего завода). Наращивают объемы регионы ЦФО, где явно выделяются Курская и Белгородская области. Как и с другими культурами, многое здесь зависит от логистики.

- Из-за железнодорожных тарифов соя с Дальнего Востока для нас становится золотой, - признает Виталий Смирнов. - Скажу больше: одиннадцать месяцев в году дешевле привезти сою из Бразилии или Парагвая, чем из ДФО. А дальневосточную сою выгребает Китай, и никто из наших компаний ее переработкой там не занимается.

Что касается производства и потребления соевого шрота, то на первом месте опять же Китай. При этом КНР не покупает его за границей - хватает своих перерабатывающих мощностей. Ограничения на закупку шрота установлены госпрограммой. Кроме того, Китай - мировой лидер по потреблению соевого масла. Его покупают в России и подвергают доработке.

- На сегодняшний день Китай - номер один в мире по глубокой переработке масличных и зерновых культур. 87 процентов витаминов на мировом рынке сделано в КНР. Технологии на высочайшем уровне. Национальный университет в Тяньцзине имеет патенты на шестьдесят новых продуктов. Мы строим в России перерабатывающий завод совместно с китайцами, со своими разработками шагнувшими далеко в будущее. А будущее - это здоровое питание, минимализация объемов при максимальном количестве полезных компонентов. Так что нам есть куда развиваться, - отметил Виталий Смирнов.

В Алтайском крае так называемое сырое масло, получаемое из подсолнечника на Бийском заводе, экспортируют в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Поставляют в Поднебесную и алтайское рапсовое масло - транзитом через Казахстан и по Транссибу.

- Ошибочно при этом воспринимать Китай как бездонную бочку, куда можно отправить любую продукцию и в любых объемах, - подчеркивает начальник отдела прогнозирования сырьевых рынков компании "Благо" Дмитрий Козлов. - Не надо, например, забывать, что КНР - сама крупный производитель рапса и закрывает половину своих потребностей.

Очевидно, что, помимо Китая, экспортерам масличных нужно искать другие каналы сбыта. Но здесь, по мнению экспертов, необходима методичная и, самое главное, последовательная государственная поддержка.

Прямая речь

Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства Алтайского края:

- В прошлом году производство маслосемян в Алтайском крае выросло до 1,1 миллиона тонн, что составляет 58 процентов всего валового сбора в Сибири. За последние пять лет урожай подсолнечника вырос в 1,4 раза, льна масличного - в 1,8 раза, рапса - в 2,3, сои - в 2,8 раза.

В этом году площадь посевов масличных культур не будет сокращена и составит более миллиона гектаров. Для хозяйств степной части края экономически важным остается подсолнечник. На протяжении последних десяти лет в регионе серьезно занимались диверсификацией посевных площадей, что связано с наличием сразу семи почвенно-климатических зон. Мы не хотели, чтобы в Бийско-Чумышской зоне занимались подсолнечником в то время как там прекрасно растут рапс, соя, лен. Для подсолнечника прекрасно приспособлены Кулунда и Приалейская зона. В итоге мы сократили посевы подсолнечника в Бийско-Чумышской зоне практически в десять раз и стали успешно культивировать вместо него рапс и сою.