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02.04.2020 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Корреспондент "РГ" приняла участие в учении по коронавирусу

Текст: Ирина Штерман
Иркутская областная клиническая больница, крупнейший региональный госпиталь, продолжает работу в прежнем режиме, ведь медицинская помощь необходима не только тем, кто заразился коронавирусом. Инфаркты, инсульты, травмы - все это едет сюда…

Разумеется, у кого-то из обратившихся может быть COVID-19. Как не допустить распространения заболевания Корреспондент "РГ" узнала прямо в приемном покое.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
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Сказать правду, работа едва не накрылась медным тазом прямо на входе. Старшая сестра приемника, Ольга Хромых, первым делом измерила мне температуру. Тепловизор показал 37.

- Контакты с прибывшими из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, были? А с прибывшими из других регионов России? Кашель, одышка есть? - обрушивается град вопросов.

Отрицательно мотаю головой, но Ольга Анатольевна настаивает на изоляции. Ситуацию спасают коллеги - они напоминают, что я только что бегала по лестницам. И вообще, 37 для некоторых нормально. И мы дальше приемного отделения не собираемся.

- Ну ладно, - шутит старшая, - идемте, покажу вам наши нововведения.

В приемном отделении выделено специальное помещение, где медицинская сестра ведет первичный прием. При любом подозрении на ОРВИ или коронавирусную инфекцию пациента изолируют в бокс (небольшая комната рядом), где у него берут материалы на анализ и дожидаются их результатов.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Весь медперсонал, контактирующий с ним, облачается в специальные защитные костюмы, маски, очки, бахилы, перчатки. Надеть на себя всю эту амуницию - дело не самое простое. Однако две недели ежедневных тренировок дали результат: все действуют четко, слаженно, быстро.

Алгоритм работы с пациентами, у которых есть подозрение на коронавирус, отточен до мелочей.

- Весь персонал больницы прошел специальный инструктаж, все знают последовательность действий в случае поступления пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, - рассказала заместитель главного врача больнице по эпидемиологическим вопросам Владлена Павлюк.

И в этот момент в приемник заезжает каталка. Это "скорая" привезла женщину с острым коронарным синдром. Пока в регистратуре оформляют документы, медсестра начинает осмотр.

- 37,7, - встревоженно сообщает она.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- Изолируем, - решительно командует старшая. И пациентка в считанные секунды оказывается в боксе.

Правда, через пару минут двери открываются, и она выходит оттуда - тревога оказалась учебной, с ролью "больной" блестяще справилась наша коллега (кашель вышел у нее особенно убедительно), а что касается температуры, то это был сговор.

Владлена Павлюк, наблюдавшая за происходящим со стороны, осталась вполне довольна.

А как быть, если пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию необходима срочная хирургическая помощь? Ему ее окажут здесь же: в приемном отделении обустроена операционная, где хирурги, соблюдая все меры защиты, могут провести необходимые манипуляции - в "чистые" отделения его не повезут.

- Цель всех этих мероприятий - не допустить проникновения коронавирусной инфекции в больницу, - заключил начмед Игорь Каретников. - Мы продолжаем оказывать профильную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям региона.

Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область COVID-19. Мы справимся! РГ-Фото

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