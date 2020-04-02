Мэр Новосибирска поручил начать уборку улиц

В Новосибирске началась уборка улично-дорожной сети (УДС). Мэр города Анатолий Локоть поручил дорожным службам осуществить полный комплекс весенне-летних работ раньше запланированных сроков.

- Установились благоприятные погодные условия, положительные дневные температуры, поэтому самое время приступить к уборке улиц, тротуаров, - пояснил мэр. - Сейчас нужно с максимальной быстротой переоборудовать имеющуюся технику на летний вариант и начать интенсивную уборку улиц. В настоящее время на дорогах мало машин, мало пешеходов - уборочная техника никому не помешает. Следует использовать каждый погожий день, чтобы привести наш город в порядок.

Анатолий Локоть отметил, что УДС за зимний период пострадала от снега, которого в этом году выпало больше нормы, перепада температур, антигололедных смесей.

Директор ДЭУ-1 Александр Ильиных сообщил, что работы по весенне-летней уборке начались - с помывки проезжей части, тротуаров, остановочных павильонов, ограждений. На участках Красного проспекта работают вакуумно-подметальные, поливомоечные машины, ведется уборка проезжей части и тротуаров. Более 90 единиц выходят в первую и вторую смены, службы работают круглосуточно.

- Снег сошел раньше, чем в прошлом году, но мы подготовили технику по погоде заранее, начали весенне-летний сезон, не привязываясь к прежним срокам, - сказал Ильиных.

В дорожно-эксплуатационных учреждениях (ДЭУ), подведомственных управлению автомобильных дорог мэрии Новосибирска, полным ходом идет переоборудование техники. Сейчас готовность к весенне-летнему сезону составляет 65 процентов. Сотрудники ДЭУ-1, которое обслуживает пять районов города (Центральный округ по Центральному, Железнодорожному и Заельцовскому районам, Дзержинский и Октябрьский районы), с утра проводят влажную уборку на магистралях, остановках и парковочных карманах.