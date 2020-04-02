На Иткульском спиртзаводе разлили первую в этом году партию водки. По решению суда предприятие выведено из процедуры наблюдения со снятием всех ограничений на производственную деятельность и может полноценно функционировать, в том числе получать банковские гарантии. Новый владелец завода по условиям мирового соглашения полностью погасит задолженность перед кредиторами.

В начале прошлого года Иткульский спиртзавод был признан банкротом в связи с серьезными финансовыми трудностями. Общая сумма долгов превышала 1,1 миллиарда рублей. Деятельность предприятия была приостановлена, часть работников ушла в вынужденный отпуск. Тем не менее кадровый костяк удалось сохранить, в том числе благодаря организационной помощи краевого правительства.

- Хочу подчеркнуть, что Иткульский спиртзавод стал банкротом не из-за плохой работы его менеджмента и коллектива. Это было связано с ситуацией в бизнес-группе, к которой раньше относилось предприятие, - заявил Юрий Тинт, гендиректор компании, в январе этого года ставшей основным собственником завода.

По мнению экспертов, от ликвидации предприятие спасла его репутация и особенности производства, обусловленные спецификой аграрного края. Войдя в новую группу компаний, завод получил доступ к широким дистрибуционным возможностям.

- После возобновления выпуска принадлежащих Иткульскому спиртзаводу торговых марок водки и возврата региональной дистрибуции перед менеджментом будет стоять задача выхода на федеральный уровень. Планируемый объем производства на 2020 год - один миллион декалитров. Мы планируем разработать сбалансированный ассортимент водок разных ценовых категорий и начать выпуск настоек на основе местных трав. В среднесрочной перспективе - производство виски из местного зерна. Планируем экспорт местной продукции в Европу, США и Китай, - поделился планами Юрий Тинт.

Впрочем, чтобы начать выпускать виски, необходимо одиннадцать-двенадцать миллионов евро. Здесь возможны эксперименты с сырьем и выбором бочек для выдержки. А вот возобновление ликероводочного производства новые собственники оценивают гораздо дешевле - в 25-30 миллионов рублей. Вложенные инвестиции должны окупиться за пять-шесть лет.

По словам Юрия Тинта, через независимого подрядчика был сделан необходимый аудит всей производственной группы Иткульского спиртзавода, который показал ее "очень хорошее состояние".

- Культура производства и ведения бизнеса на заводе оказалась такова, что немедленных инвестиций для запуска производственного цикла не потребовалось, - отметил Тинт. .

Прямая речь

Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

- Была проделана тяжелая, долгая и многоэтапная работа по выводу предприятия из состояния банкротства. С приходом новых собственников мы связываем надежды на стабильный прежний уровень производства, а впоследствии - на увеличение объемов. Рассчитываем на возвращение предприятия в лидеры среди краевых налогоплательщиков - по итогам 2017 года им было заплачено полтора миллиарда рублей налогов в краевой бюджет, а в бюджеты всех уровней - порядка 3,5 миллиарда. Надеемся также, что новую продукцию завод будет продвигать брендами, так или иначе связанными с Алтаем. Гарантию, что история с банкротством спиртзавода больше не повторится, я вижу в объеме инвестиций: вложить больше миллиарда рублей и заявить потом, что завод не нужен, - это полный абсурд.

Справка РГ

Иткульский спиртзавод был основан в 1867 году. Годовая мощность производства спирта - 1,02 миллиона дал, водки - 2,47 миллиона дал. На производстве занято 337 сотрудников. Средняя зарплата - около 26 тысяч рублей.