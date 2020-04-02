Новости

Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского титула 06:16
В США из-за коронавируса закрыли знаменитый парк Гранд-Каньон 06:07
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30 06:02
В Бурятии зенитчики отразили авианалет "противника" 05:42
Федерация волейбола запустила проект "ТВ: Ретроспектива дня" 05:13
Две девушки из Челябинска сшили и раздали бесплатно 600 масок 05:00
Захарова: Застрявшие в Катаре россияне скоро вернутся домой 04:52
В Хабаровске у прибывающих пассажиров измерят температуру на вокзале 04:37
В Якутии коллектив коррекционной школы начал шить маски 03:49
British Airways отправит в отпуск 36 тысяч сотрудников 03:46
Еще 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в ОАЭ 03:20
Трамп объявил о начале антинаркотической операции в Западном полушарии 03:05
Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд 02:14
Австралийские ученые изучают коронавирус на ускорителе частиц 02:00
В Китае иностранец с коронавирусом покусал медсестру 01:45
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания 01:26
Коронавирус обеспечит украинский ЗАЗ заказами 01:11
Премьер Грузии: В стране настал этап быстрого распространения коронавируса 00:45
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету 00:30
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу 00:19
Ученые: карантин и изоляция могут спасти до 40 млн жизней в 2020 году 00:00
К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники 01.04.2020
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса 01.04.2020
За угрозу заразить коронавирусом полицейского лондонец осужден на 6 месяцев 01.04.2020
"Спартак" проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу 01.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 05:51
Проект: В регионах

Запасы на перспективу

Будущее Кузбасса зависит от пополнения минерально-сырьевой базы
Текст: Анна Васильева (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 71(8125)
Кузбасс сократил добычу угля: в 2019 году, по данным областного правительства, на-гора поднято порядка 251 миллиона тонн, что на 1,7 процента меньше, чем в 2018-м. Как ситуация в отрасли влияет на планы по распределению лицензий на недропользование и активность бизнеса?

По словам начальника отдела геологии и лицензирования по Кемеровской области департамента по недропользованию по СФО (Кузбасснедра) Виктора Людвига, в прошлом году в регионе состоялось девять конкурсов и аукционов из десяти запланированных. В федеральный бюджет перечислено почти 1,8 миллиарда рублей. При этом восемь из девяти распределенных объектов - участки месторождений каменного угля, расположенные вблизи действующих предприятий.

В Кузбассе создали общественный экологический совет

- Все они распределены между крупными угольными компаниями, на которые приходится более семидесяти процентов объема добычи в регионе, - уточнил Виктор Людвиг. - Так что активность бизнеса остается достаточно высокой.

Что касается реализации программы минэнерго РФ по выделению недропользователям убыточных старых шахт "в нагрузку" к новым лицензиям, то первый ее этап предусматривал ликвидацию девяти добывающих предприятий. В прошлом году распределили восемь шахт, в феврале 2020-го - еще одну.

В работе у Кузбасснедр находится свыше двадцати заявок, и наибольший интерес по-прежнему представляет уголь. Но есть заявки и на железорудные месторождения, и на участки с запасами цеолитов. В регионе выдано девяносто лицензий на золото. Больше половины из них - на проведение поисково-оценочных работ без права добычи. Это площади, где до сих пор не были выявлены прогнозные ресурсы или месторождения.

Сейчас бизнесу предоставляется возможность исследовать эти участки за свой счет. При обнаружении реальных запасов предприятие получает право оформить добычную лицензию без конкурса. Соответствующие свидетельства выданы компании, открывшей два рудных месторождения. В ближайшее время будет рассмотрено еще три заявки на месторождения россыпного золота.

Больше двадцати лицензий распределили в Кузбассе на разведку золота с его последующей добычей на недоизученных месторождениях и правами на добычу запасов, выявленных в прошлые годы.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Кузбасскому углю откроют путь в страны Азиатско-тихоокеанского региона

- Но в этом году, очевидно, пойдет речь о сокращении, - полагает Виктор Людвиг. - На нескольких участках в Тисульском районе в прошлом году россыпное золото добывали с нарушениями технологии. Результат - загрязнение рек и рост социальной напряженности. Власти Кузбасса обратились в Федеральное агентство по недропользованию с предложением - прекратить выдачу лицензий на россыпные месторождения. Так что, возможно, в ближайшее время мы перестанем распределять и лицензии на геологическое изучение недр. Это повлечет ряд проблем. Во-первых, из-за истощения минерально-сырьевой базы предприятий уже через три-четыре года просядет уровень добычи россыпного золота. И это, конечно же, отразится на уровне занятости населения.

Под угрозой оказались и планы по изучению и освоению запасов рудного золота, разведка которых идет с участием государства. Сейчас за счет средств федерального бюджета исследуются Южно-Бирюкольская площадь Мартагинского рудного района в Кузнецком Алатау и золото-серебряное оруднение в пределах участка Красногорско-Кобырчагской площади в Таштагольском районе. На ввод этих месторождений в эксплуатацию потребуются серьезные инвестиции. Пока перспективные во всех смыслах вложения бизнесу не слишком интересны.

- Однако теперь и сама возможность выставлять такие объекты на аукционы под вопросом, - отмечает Виктор Людвиг. - Поэтому можно ожидать снижения уровня золотодобычи, которая в год приносит региону порядка трех - трех с половиной миллиардов рублей. Но основная проблема в том, насколько качественно будут отрабатываться лицензии. Без постоянного мониторинга и жесткого контроля исполнения проектных решений работать никто не должен. А это зависит от квалификации проектировщиков и исполнения геологических отчетов. Нужно обеспечить ежегодный приток в отрасль новых кадров. А для этого - укреплять учебную базу, увеличивая количество профильных мест в кузбасских вузах.

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений