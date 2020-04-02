Кузбасс сократил добычу угля: в 2019 году, по данным областного правительства, на-гора поднято порядка 251 миллиона тонн, что на 1,7 процента меньше, чем в 2018-м. Как ситуация в отрасли влияет на планы по распределению лицензий на недропользование и активность бизнеса?

По словам начальника отдела геологии и лицензирования по Кемеровской области департамента по недропользованию по СФО (Кузбасснедра) Виктора Людвига, в прошлом году в регионе состоялось девять конкурсов и аукционов из десяти запланированных. В федеральный бюджет перечислено почти 1,8 миллиарда рублей. При этом восемь из девяти распределенных объектов - участки месторождений каменного угля, расположенные вблизи действующих предприятий.

- Все они распределены между крупными угольными компаниями, на которые приходится более семидесяти процентов объема добычи в регионе, - уточнил Виктор Людвиг. - Так что активность бизнеса остается достаточно высокой.

Что касается реализации программы минэнерго РФ по выделению недропользователям убыточных старых шахт "в нагрузку" к новым лицензиям, то первый ее этап предусматривал ликвидацию девяти добывающих предприятий. В прошлом году распределили восемь шахт, в феврале 2020-го - еще одну.

В работе у Кузбасснедр находится свыше двадцати заявок, и наибольший интерес по-прежнему представляет уголь. Но есть заявки и на железорудные месторождения, и на участки с запасами цеолитов. В регионе выдано девяносто лицензий на золото. Больше половины из них - на проведение поисково-оценочных работ без права добычи. Это площади, где до сих пор не были выявлены прогнозные ресурсы или месторождения.

Сейчас бизнесу предоставляется возможность исследовать эти участки за свой счет. При обнаружении реальных запасов предприятие получает право оформить добычную лицензию без конкурса. Соответствующие свидетельства выданы компании, открывшей два рудных месторождения. В ближайшее время будет рассмотрено еще три заявки на месторождения россыпного золота.

Больше двадцати лицензий распределили в Кузбассе на разведку золота с его последующей добычей на недоизученных месторождениях и правами на добычу запасов, выявленных в прошлые годы.

- Но в этом году, очевидно, пойдет речь о сокращении, - полагает Виктор Людвиг. - На нескольких участках в Тисульском районе в прошлом году россыпное золото добывали с нарушениями технологии. Результат - загрязнение рек и рост социальной напряженности. Власти Кузбасса обратились в Федеральное агентство по недропользованию с предложением - прекратить выдачу лицензий на россыпные месторождения. Так что, возможно, в ближайшее время мы перестанем распределять и лицензии на геологическое изучение недр. Это повлечет ряд проблем. Во-первых, из-за истощения минерально-сырьевой базы предприятий уже через три-четыре года просядет уровень добычи россыпного золота. И это, конечно же, отразится на уровне занятости населения.

Под угрозой оказались и планы по изучению и освоению запасов рудного золота, разведка которых идет с участием государства. Сейчас за счет средств федерального бюджета исследуются Южно-Бирюкольская площадь Мартагинского рудного района в Кузнецком Алатау и золото-серебряное оруднение в пределах участка Красногорско-Кобырчагской площади в Таштагольском районе. На ввод этих месторождений в эксплуатацию потребуются серьезные инвестиции. Пока перспективные во всех смыслах вложения бизнесу не слишком интересны.

- Однако теперь и сама возможность выставлять такие объекты на аукционы под вопросом, - отмечает Виктор Людвиг. - Поэтому можно ожидать снижения уровня золотодобычи, которая в год приносит региону порядка трех - трех с половиной миллиардов рублей. Но основная проблема в том, насколько качественно будут отрабатываться лицензии. Без постоянного мониторинга и жесткого контроля исполнения проектных решений работать никто не должен. А это зависит от квалификации проектировщиков и исполнения геологических отчетов. Нужно обеспечить ежегодный приток в отрасль новых кадров. А для этого - укреплять учебную базу, увеличивая количество профильных мест в кузбасских вузах.