СУЭК приобрела для шахты имени С. М. Кирова новый очистной комплекс JOY

Новости

Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц 12:39
Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в проведении тестов на коронавирус 12:38
В Самаре открылась лаборатория по выявлению коронавируса 12:36
Медики опровергли данные о безопасности коронавируса для новорожденных 12:36
В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса 12:33
Внедорожники УАЗ ощутимо подорожали с 1 апреля 12:32
В Мадриде начали помогать питомцам заболевших коронавирусом хозяев 12:31
Витамин B3 помог в борьбе с неизлечимой опухолью мозга 12:31
Мишустин: Меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно 12:29
СМИ: В Британии начнут отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным 12:27
В Ростове из-за коронавируса ограничили плановую медпомощь 12:25
Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось почти в 2 раза 12:24
На 201 военной базе впервые оцифровали фронтовые документы дистанционно 12:22
Почти половина среди новых заболевших коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет 12:22
В Петербурге полиция нашла 5 тонн поддельной водки и коньяка 12:14
Берлинский политик заразился коронавирусом из солидарности с больной девушкой 12:14
В Белгороде объяснили цену на лимоны в 400 рублей 12:14
Россияне резко сократили операции с наличными из-за пандемии 12:12
Минкульт перенесет сроки производства отечественных фильмов 12:08
Отели Ялты оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей за нарушение карантина 12:07
Правительство Беларуси готовит второй пакет мер поддержки экономики 12:00
Видео: неосторожный водитель разбил на парковке и свою машину, и чужую 12:00
Уральский фонд проведет вебинары для родителей "особенных" детей 11:59
Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника 11:54
Фигуристка Медведева улетела из Канады в Японию 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 12:10
Проект: В регионах

СУЭК приобрела для шахты имени С. М. Кирова новый очистной комплекс JOY

На шахту имени С. М. Кирова АО "СУЭК-Кузбасс" (г. Ленинск-Кузнецкий) приобретено 203 секции механизированной крепи JOY 13/26 производства Joy Global (Великобритания). Общая стоимость контракта составляет более 38 миллионов евро.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Сегодня на шахте имени С. М. Кирова используется два механизированных комплекса. Один из них, состоящий из 175 секций механизированной крепи FRS Glinik-12/26, был введен в эксплуатацию в 2018 году. Второй комплекс JOY эксплуатируется с 2006 года. Его секции уже выработали свой ресурс, имеют высокий процент износа и не позволяют отрабатывать выемочные столбы с максимальной безопасностью и эффективностью. Для его замены и приобретен новый комплекс аналогичного производства.

Высокопроизводительная механизированная крепь JOY 13/26 проектировалась индивидуально в точном соответствии с производственным циклом и условиями эксплуатации на шахте имени С. М. Кирова. Многочисленные заводские испытания позволили добиться оптимальной эффективности гидравлической системы, с минимальным расходом и минимальным падением давления и турбулентностью для достижения минимального времени рабочего цикла крепей. Кроме того, конструктивные элементы подвергались проверкам с перегрузкой до 20% и усталостным испытаниям при удвоенной номинальной нагрузке.

В результате гарантийный период секций крепи составил 45000 циклов с момента ввода в эксплуатацию.

Конструкция секций новой крепи JOY 13/26 обладает высокой степенью прочности, выполнена с оптимальными параметрами (ширина основания 1,75 метра, рабочий диапазон раздвижности от 1,3 до 2,6 метра) и скоростью задвижки 8,6м/мин. Такие технические характеристики наилучшие для высокопроизводительной отработки пластов шахты имени С.М. Кирова со средней вынимаемой мощностью два метра. С середины марта уже идет интенсивная поставка нового очистного оборудования на шахту.

С учетом того, что предприятие переходит на отработку лав с длиной забойной части 350 метров - увеличение на 50 метров, для эффективного использования нового оборудования также принято решение о замене забойно-транспортного комплекса AFC38*950 на AFC1000/48FL26 производства Joy Global (Великобритания) с более высокой производительностью. Поставка нового забойно-транспортного комплекса стоимостью более 10 миллионов евро ожидается в апреле.

А новый комбайн SL300-480 производства Eickhoff Bergbautechnik GmbH (Германия) уже поступил на шахту имени С. М. Кирова. Его стоимость 2,7 миллиона евро. Конструкция этого распатроненного типа комбайнов также существенно усовершенствована. Теперь мощность двигателей возросла до 2x 480кВт на резании при мощности трехфазных двигателей подачи 2x 90кВт. Ширина захвата исполнительного органа режущего комбайна увеличена с 0,8 до 1,0 метра.

Полностью новый очистной комплекс будет смонтирован в лаве №24-63 пласта Болдыревский. Ввод лавы в эксплуатацию намечен на начало 3 квартала 2020 года. Ожидаемая нагрузка на забой составит не менее 350 тысяч тонн угля в месяц.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Главврач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах с COVID-19
Перепись населения перенесут на следующий год
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету