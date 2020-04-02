В Алтайском крае начали оформлять льготную ипотеку селянам

Алтайский край стал одним из первых российских регионов, где приступили к реализации программы льготной сельской ипотеки. Уже несколько семей приобрело дома и квартиры под 2,7 процента годовых. Кто может купить жилье на таких условиях, и какие трудности при этом возникают, разбиралась корреспондент "РГ".

Первой в Алтайском крае оформила сельскую ипотеку семья Александра Полынцева из Благовещенского района. Александр Сергеевич уже двенадцать лет работает в Благовещенской центральной районной больнице, из них семь лет - заведующим хирургическим отделением. В семье растет двое детей, и вопрос расширения жилплощади давно стал злободневным.

- Мы планировали купить дом в ипотеку, изучали предложения банков, а тут услышали про сельскую ипотеку и поняли, что это наш шанс улучшить жилищные условия, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Полынцев. - И вот в начале марта мы переехали в просторный дом почти в двести квадратных метров, оформив ипотеку на пятнадцать лет. Выплаты в восемнадцать тысяч рублей в месяц нам вполне по силам. Я думаю, для жителей сельских районов это реальная возможность решить жилищную проблему.

По словам руководителя Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николая Бойко, первая выдача кредита в Благовещенском районе края стала второй сделкой в стране с начала реализации программы. Пока сельскую ипотеку в Алтайском крае и Республике Алтай оформляет только этот банк. Но в ближайшее время к программе должны подключиться и другие крупные кредитные организации.

Всего в двух регионах подали более 800 заявок на общую сумму свыше 1,4 миллиарда руб-лей. Напомним, что получить от ста тысяч до трех миллионов рублей на улучшение жилищных условий могут жители сельской местности в возрасте от

21 до 75 лет. Кроме сельских районов, в программе участвуют малые города с населением до тридцати тысяч человек. Кредиты выдают на срок до 25 лет при условии внесения первоначального взноса не менее десяти процентов от стоимости жилья.

- Ипотеку можно оформить как при покупке готового дома или квартиры в сельской местности, так и участвуя в долевом строительстве жилья, - пояснил корреспонденту "РГ" специалист алтайского филиала Россельхозбанка Николай Скрипников. - Но в Алтайском крае и Республике Алтай пока нет заявок на приобретение долевок. Также сельская ипотека распространяется на строительство дома на уже имеющемся земельном участке, либо с условием приобретения участка под застройку. Но строить обязательно должна надежная подрядная организация, которая соответствует требованиям банка. Именно поэтому заявок на строительство домов мало, поскольку сельским жителям сложно найти таких подрядчиков.

Сельские ипотечные кредиты сейчас выдают при условии добровольного страхования жизни и здоровья заемщика. Программа предусматривает возможность софинансирования процентной ставки из средств регионального бюджета. Но пока ни в Алтайском крае, ни в Республике Алтай софинансирование не запланировано.

Как отметили в пресс-службе оператора сельской ипотеки на Алтае, в связи с пандемией коронавируса выдача кредитов временно приостановлена.