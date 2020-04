В Барнауле роженицу с коронавирусом из роддома увезли в госпиталь

В Алтайском крае официально подтвержден четвертый случай заражения COVID-19. В госпиталь для инфицированных коронавирусом из роддома доставлена женщина, которая накануне родила ребенка.

