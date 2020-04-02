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02.04.2020 08:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Барнауле роженицу с коронавирусом из роддома увезли в госпиталь

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае официально подтвержден четвертый случай заражения COVID-19. В госпиталь для инфицированных коронавирусом из роддома доставлена женщина, которая накануне родила ребенка.
Фото: iStock Handsome Doctor or Obstetrician listen fetus heartbeat and check fetus position on mother belly by using stethoscope at hospital room. Mom nearly give birth first child of family. Baby has good health Фото: iStock
Handsome Doctor or Obstetrician listen fetus heartbeat and check fetus position on mother belly by using stethoscope at hospital room. Mom nearly give birth first child of family. Baby has good health Фото: iStock

Подозрение, что беременная женщина, которая находилась в родильном доме городской больницы №11 Барнаула, инфицирована COVID-19, у медиков возникло еще до родов. Экспресс-тесты дали положительный результат. Поэтому ее анализы были отправлены в Новосибирск в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Фото: iStock
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Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по профилактике и контролю возникновения COVID-19, положительный результат анализа был подтвержден и специалистами "Вектора". Поэтому после того, как женщина родила ребенка, ее перевели в городскую больницу №5 Барнаула, где сейчас развернут госпиталь для больных с подверженной коронавирусной инфекцией.

Ребенок остался в детском отделении роддома. "Он находится под постоянным наблюдением медиков", - отметили в оперативном штабе.

Информацию о том, инфицирован ли новорожденный ребенок, ни в оперативном штабе, ни в минздраве региона пока не разглашают.

Напомним, в Алтайском крае за предыдущие три дня были выявлено три случая заражения коронавирусом. Первой стала женщина, прилетевшая из Доминиканской республики. Следом COVID-19 был выявлен у ее мужа и его коллеги по работе. Все зараженные сейчас находятся на лечении в горбольнице №5. По данным минздрава Алтайского края, состояние всех четверых больных, включая роженицу, удовлетворительное.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул COVID-19. Мы справимся!

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