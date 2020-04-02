В Барнауле роженицу с коронавирусом из роддома увезли в госпиталь

В Алтайском крае официально подтвержден четвертый случай заражения COVID-19. В госпиталь для инфицированных коронавирусом из роддома доставлена женщина, которая накануне родила ребенка.

Подозрение, что беременная женщина, которая находилась в родильном доме городской больницы №11 Барнаула, инфицирована COVID-19, у медиков возникло еще до родов. Экспресс-тесты дали положительный результат. Поэтому ее анализы были отправлены в Новосибирск в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по профилактике и контролю возникновения COVID-19, положительный результат анализа был подтвержден и специалистами "Вектора". Поэтому после того, как женщина родила ребенка, ее перевели в городскую больницу №5 Барнаула, где сейчас развернут госпиталь для больных с подверженной коронавирусной инфекцией.

Ребенок остался в детском отделении роддома. "Он находится под постоянным наблюдением медиков", - отметили в оперативном штабе.

Информацию о том, инфицирован ли новорожденный ребенок, ни в оперативном штабе, ни в минздраве региона пока не разглашают.

Напомним, в Алтайском крае за предыдущие три дня были выявлено три случая заражения коронавирусом. Первой стала женщина, прилетевшая из Доминиканской республики. Следом COVID-19 был выявлен у ее мужа и его коллеги по работе. Все зараженные сейчас находятся на лечении в горбольнице №5. По данным минздрава Алтайского края, состояние всех четверых больных, включая роженицу, удовлетворительное.