В Красноярском крае ограничат продажу алкоголя

Законодательное собрание Красноярского края на сессии 2 апреля приняло в двух чтения закон об ограничениях розничной продажи алкоголя.

Как сообщает пресс-служба краевого ЗС, региональный закон ужесточает федеральные нормы, которые запрещают продавать спиртосодержащую продукцию с 23 часов до восьми утра. В Красноярском крае купить спиртное можно будет только с 10 до 18 часов.

По словам авторов законопроекта, он принимается по многочисленным обращениям избирателей и направлен на снижение бытовых конфликтов во время режима самоизоляции.

В сообщении также отмечается, что в Законодательное собрание поступило официальное обращение главы ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого о том, что с 16 по 29 марта, когда начали действовать первые ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, был зафиксирован рост числа тяжких бытовых преступлений на 19 процентов. По мнению полиции, это связано в том числе со свободной продажей алкоголя.

Нововведение вступит в силу в день, следующий за днем опубликования, и будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.