Двадцать экспертов по вопросам экологической безопасности и охране окружающей среды вошли в новый консультативно-экспертный орган - общественный экологический совет при губернаторе Кузбасса. О том, чем конкретно он займется, "РГ" рассказала председатель совета Нина Вашлаева - бывшая вице-губернатор Кемеровской области по экологии, участвовавшая в разработке и реализации природоохранных программ.

Нина Юрьевна, чем отличается возглавляемая вами структура от общественного совета при областном департаменте экологии и природных ресурсов и экологии?

Нина Вашлаева: Последний действует более узко - проводит общественную экспертизу законодательных актов и деятельности департамента. А мы должны рассматривать все экологические и тесно связанные с ними проблемы региона, изучая жалобы и предложения жителей. В том числе вместе с общественниками займемся наболевшими вопросами организации санитарно-защитных зон промышленных и, в первую очередь, добывающих предприятий. Кроме того, будем вникать в актуальные вопросы "мусорной" реформы, создания и функционирования особо охраняемых природных территорий. Намерены работать и с ответственными департаментами, и с федеральными структурами, отвечающими за природоохранную деятельность в Кузбассе.

Первое заседание мы собирались посвятить ситуации, связанной с интенсивной отработкой открытым способом месторождений угля под Новокузнецком - в Бунгуро-Чумышском геологическом районе. Поселки Костенково, Апанас, Листвяги и другие испытывают сильнейшее техногенное воздействие. Теперь, возможно, объединим рассмотрение этого вопроса и аналогичной ситуации в Прокопьевске и Киселевске. Представители проблемных населенных пунктов обязательно войдут в состав рабочих групп, которые будут формироваться в процессе каждого заседания.

Откуда обращения поступают чаще всего и на что жалуются люди?

Нина Вашлаева: Нам пишут и звонят из Юрги, Анжеро-Судженска, Кемерова, Новокузнецка, Новокузнецкого района, Мысков, Гурьевского района... Жители недовольны загрязнением окружающей среды, что связано прежде всего со свалками твердых коммунальных отходов, работой угольных и металлургических предприятий. Мы будем и выезжать на места, и рассматривать те или иные ситуации в онлайн-режиме. К каждой жалобе - индивидуальный подход.

Остро стоят вопросы загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха, в том числе автотранспортом и печным отоплением при сжигании некачественного угля, а также проблемы, связанные с землепользованием (рекультивация, большая землеемкость предприятий с карьерной выемкой - не только угольных, но всех ведущих добычу открытым способом). Это и пыление угольных отвалов и складов, и ливневые сбросы, которые не очищают.

Нуждаются в решении и проблемы выбросов метана, парникового газа (это порядка семидесяти процентов всех промышленных выбросов в атмосферу).

А наиболее проблемные территории - это, пожалуй, Прокопьевск и Киселевск. Там в непосредственной близости от жилья сосредоточены и уже закрывшиеся шахты, и работающие разрезы. Новокузнецк, где много металлургических предприятий, вообще входит в десятку самых загрязненных городов России.

Очевидно, что экологические проблемы в Кузбассе копились годами. Удастся ли, на ваш взгляд, переломить ситуацию?

Нина Вашлаева: С переходом государства на рыночную экономику появилась практика распределения участков угольных месторождений с небольшими запасами. Если раньше запасы отдавали в пользование из расчета срока службы предприятия свыше пятидесяти лет, то в конце 1990-х - начале 2000-х - максимум на 25. Ведь одно дело, когда недра распределяются бесплатно, но совсем другое - за деньги. А чем больше запасы, тем дороже лицензия. Если учесть, что угольной отрасли в те годы требовалась поддержка, нужно было активизировать ее деятельность.

Сейчас мы пожинаем плоды. Из-за того, что на одном и том же участке работают сразу несколько собственников, у нас карьерная выемка на карьерной выемке и карьерной выемкой погоняет. И то или иное добывающее предприятие, которое могло бы складировать вмещающие породы (отходы производства) в расположенный по соседству отработанный карьер, не может договориться с соседями. Хорошо еще, что угольщики стали использовать большегрузную технику, заменяющую сразу несколько машин, которые тоже не лучшим образом влияют состояние окружающей среды.

При этом в городах остается много мелких, морально и физически устаревших котельных. И нужно вкладывать средства в современные источники тепла, внедрять новые технологии. К слову, на предприятиях того же Новокузнецка уже вводят очистные сооружения, системы газоочистки и оборотного водоснабжения. В результате, например, вредные выбросы в атмосферу уменьшились.

А как меняется влияние на состояние окружающей среды из-за работы золотодобывающих предприятий?

Нина Вашлаева: Если при отработке россыпных месторождений строго соблюдается технология, то совершенно точно негативного воздействия нет. Но, к сожалению, такие месторождения еще лет семь назад в нашей стране выпали из категории опасных производственных объектов. Проекты на их отработку больше не проходят Главгосэкспертизу. Этот вопрос поднимался не раз, однако безуспешно. В результате только за последний год произошел целый ряд печальных событий - массовая гибель рабочих на прииске в Красноярском крае, смертельный несчастный случай в артели, добывающей золото в Гурьевском районе Кузбасса, загрязнение реки Кии. И сейчас мы вместе с Законодательным собранием области инициируем внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ и федеральный закон об опасных производственных объектах.