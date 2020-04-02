Жительница Кузбасса "заразила" знакомую коронавирусом из мести

За заведомо ложный вызов специализированных служб ответит жительница Новокузнецка.

В дежурную часть городского управления МВД России обратились работники станции скорой медицинской помощи. К ним поступил звонок от женщины, которая обнаружила у себя признаки коронавирусной инфекции: вернувшись несколько дней назад из туристической поездки, она слегла с высокой температурой. Врачи немедленно выехали по указанному адресу, но дверь никто не открыл.

Полицейские выяснили, что владелица квартиры, больше полугода не выезжавшая из страны, чувствует себя хорошо и за медицинской помощью не обращалась. Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая. Позже та призналась, что решила "заразить" приятельницу за то, что та якобы задолжала ей деньги. Теперь за свои действия нарушительница понесет ответственность по статье 19.13 КоАП РФ.

- За ложный вызов специализированных служб для граждан предусмотрен штраф в размере до 1,5 тысячи рублей, - напомнила начальник правового отдела ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Елена Чернова. - Кроме того, к нарушителям предъявляются иски о возмещении затрат на отработку подобных сообщений.