Совершенствование процесса распределения лицензий при ужесточении контроля качества отработки месторождений может вывести золотодобывающую отрасль Кузбасса на новый уровень. При определенных условиях она способна стать одним из драйверов развития региона. Об этом - беседа с главным геологом и учредителем проектной компании "НАИР" Александром Геращенко.

Александр Алексеевич, ваша компания на рынке два десятка лет. Как складывается ситуация в сфере золотодобычи в последние годы?

Александр Геращенко: Еще недавно был заметный всплеск. В том числе благодаря 583-му приказу минприроды РФ, позволяющему брать месторождения россыпного золота с прогнозными ресурсами, разведывать запасы, а затем в приоритетном порядке (без аукциона) получать добычную лицензию на пять лет. За три года выдано более пятидесяти таких лицензий, однако в добычные, и то частично, перешло только четыре. Все работы, по трем месторождениям из четырех (Ербакский, Золотокитатский и Красношалтырский золотороссыпные узлы) от момента получения лицензии до перевода ее в добычную выполнила наша компания. Для первого месторождения уже составлен проект отработки, и в ближайшие два месяца предприятие выйдет на добычу.

Почему так мало переведенных лицензий? Считаю, одна из главных причин - слишком раздутая и затратная процедура оформления документации. В сжатые сроки нужно успеть подготовить проект геологоразведки, пройти госэкспертизу, а затем осуществить полный комплекс геологоразведочных работ и составить отчет с подсчетом запасов (кстати, по "Методическим руководствам по разведке россыпей и подсчету запасов", принятым еще в 1980-90-е годы). На мой взгляд, на данной стадии это весьма затратно и крайне нецелесообразно. Ведь результат разведки может быть отрицательным. Думаю, стоит предусмотреть послабления для предприятий, имеющих такие лицензии. Важно облегчить (уменьшить) как необходимый комплекс геологоразведочных работ, так и структуру отчетов с подсчетом запасов. А вот при проведении экспертизы проектной документации по отработке месторождений, наоборот, надо очень серьезно отнестись к экологической составляющей проектов (расчеты отходов, вредных выбросов и так далее). По всей вероятности, в проектах должны быть и более серьезно затронуты вопросы, касающиеся мероприятий по технике безопасности. Вплоть до проведения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре - ранее такая практика существовала.

Уверен, что следует законодательно усилить обе составляющие проектов, обеспечив эффективный контроль деятельности артелей, качественное проведение проверок. На добывающих предприятиях Запада, к слову, экология и безопасность стоят во главе угла.

Учитывая непростую ситуацию в угольной отрасли, какую роль играет золотодобыча для Кузбасса, в том числе в социальном плане?

Александр Геращенко: Артели у нас работают с прошлого века. Добыча золота - нередко единственный источник средств существования для жителей многих населенных пунктов. И значительный вклад в госказну. При наращивании добычи он будет только увеличиваться, как и золотой запас государства. Ведь драгметалл неуклонно растет в цене.

Многие угольщики сегодня заинтересованы в диверсификации своей деятельности. Обладая необходимой техникой и кадрами, они готовы перенаправить ресурсы на добычу золота. Причем рассматривать возможности освоения рудных месторождений. Однако в последнее время у нас практически не проводят аукционы на распределение золотоносных участков с уже разведанными запасами, хотя есть объекты, которые могут быть востребованы. И, как я уже сказал, с трудом вводятся участки по 583-му приказу. В результате истощается минерально-сырьевая база, учтенная Государственным балансом, а уж тем более - состоящая на балансе у действующих предприятий. Ситуацию усугубляет то, что в Кузбассе, в отличие от многих регионов, нет Союза золотопромышленников, и в структурах, отвечающих за недропользование, отсутствуют узкие специалисты, которые бы непосредственно занимались драгметаллом.

В итоге многие наши артели участвуют в аукционах в других субъектах федерации - в частности, на Урале и Дальнем Востоке. Туда же уходят налоги и кадры. Ведь если артель покидает поселок, где работы нет, "приросшие" к артели гидромониторщики, бульдозеристы и иные специалисты сначала по полгода трудятся вахтовым методом, а потом перевозят на новое место семьи.

Какие проекты сейчас реализует ваша компания?

Александр Геращенко: ООО "НАИР" вместе с "дочкой" - "КузбассЗолотоПроектом", имея филиалы в Красноярске и Новокузнецке, работают с большинством действующих в Кузбассе артелей. В их числе - ООО "Ербак", ООО "Диабаз", ООО "Суенга" и ООО ЗДК "Берикуль". Последнее, надо отметить, очень серьезно относится к составлению проектной документации и получению разрешительных документов. Ежегодно мы готовим пять-шесть отчетов с подсчетом запасов золота, которые (до полутонны в год) ставятся на баланс. Пытаемся выходить на крупные объекты как в Сибири, так и за ее пределами. К примеру, по ООО "Северо-Кожуховское" в Тисульском районе Кузбасса в ближайшее время будет представлено около полутонны запасов. А отчет с подсчетом запасов ООО "Среднеиманское" в Красноярском крае (1,6 тонны) уже находится на экспертизе в государственной комиссии по запасам. Мы начали работать также с Уралом и Приморьем, где созданы более благоприятные условия для бизнеса. Там заинтересованы в появлении новых объектов и недропользователей.

Осуществляем весь комплекс геологоразведочных работ, используя собственный буровой станок, промывочную установку, современное геодезическое и лабораторное оборудование. Девяносто процентов наших сотрудников - вчерашние выпускники вузов. Кстати, кузбасские студенты вполне могли бы готовить дипломные проекты не только для угольщиков, но и для золотодобывающих артелей. Ведь у каждого месторождения - своя специфика, требующая моделирования техники, применения всевозможных ноу-хау.

А вообще хорошего геодезиста и маркшейдера найти сейчас трудно, и мы оплачиваем нашим ребятам обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах и выставках. При заработной плате в пятьдесят-шестьдесят тысяч рублей оказываем материальную помощь, предоставляем беспроцентные ссуды на жилье.

ООО "НАИР":

г. Кемерово, пр. Притомский, 11/1, помещение 98, офис 1, тел. 8 (3842) 45-23-78,

e-mail: nair010@ mail.ru

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем геолога! Пусть сбываются все ваши планы и начинания, здоровье никогда не подводит, а рядом всегда будут любимые, надежные и замечательные люди. Удачи вам во всех делах, мира, добра, стабильности и интересной, плодотворной работы.

Главный геолог ООО "НАИР" Александр Геращенко

На правах рекламы