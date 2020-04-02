Александр Алексеевич, ваша компания на рынке два десятка лет. Как складывается ситуация в сфере золотодобычи в последние годы?
Александр Геращенко: Еще недавно был заметный всплеск. В том числе благодаря 583-му приказу минприроды РФ, позволяющему брать месторождения россыпного золота с прогнозными ресурсами, разведывать запасы, а затем в приоритетном порядке (без аукциона) получать добычную лицензию на пять лет. За три года выдано более пятидесяти таких лицензий, однако в добычные, и то частично, перешло только четыре. Все работы, по трем месторождениям из четырех (Ербакский, Золотокитатский и Красношалтырский золотороссыпные узлы) от момента получения лицензии до перевода ее в добычную выполнила наша компания. Для первого месторождения уже составлен проект отработки, и в ближайшие два месяца предприятие выйдет на добычу.
Почему так мало переведенных лицензий? Считаю, одна из главных причин - слишком раздутая и затратная процедура оформления документации. В сжатые сроки нужно успеть подготовить проект геологоразведки, пройти госэкспертизу, а затем осуществить полный комплекс геологоразведочных работ и составить отчет с подсчетом запасов (кстати, по "Методическим руководствам по разведке россыпей и подсчету запасов", принятым еще в 1980-90-е годы). На мой взгляд, на данной стадии это весьма затратно и крайне нецелесообразно. Ведь результат разведки может быть отрицательным. Думаю, стоит предусмотреть послабления для предприятий, имеющих такие лицензии. Важно облегчить (уменьшить) как необходимый комплекс геологоразведочных работ, так и структуру отчетов с подсчетом запасов. А вот при проведении экспертизы проектной документации по отработке месторождений, наоборот, надо очень серьезно отнестись к экологической составляющей проектов (расчеты отходов, вредных выбросов и так далее). По всей вероятности, в проектах должны быть и более серьезно затронуты вопросы, касающиеся мероприятий по технике безопасности. Вплоть до проведения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре - ранее такая практика существовала.
Уверен, что следует законодательно усилить обе составляющие проектов, обеспечив эффективный контроль деятельности артелей, качественное проведение проверок. На добывающих предприятиях Запада, к слову, экология и безопасность стоят во главе угла.
Учитывая непростую ситуацию в угольной отрасли, какую роль играет золотодобыча для Кузбасса, в том числе в социальном плане?
Александр Геращенко: Артели у нас работают с прошлого века. Добыча золота - нередко единственный источник средств существования для жителей многих населенных пунктов. И значительный вклад в госказну. При наращивании добычи он будет только увеличиваться, как и золотой запас государства. Ведь драгметалл неуклонно растет в цене.
Многие угольщики сегодня заинтересованы в диверсификации своей деятельности. Обладая необходимой техникой и кадрами, они готовы перенаправить ресурсы на добычу золота. Причем рассматривать возможности освоения рудных месторождений. Однако в последнее время у нас практически не проводят аукционы на распределение золотоносных участков с уже разведанными запасами, хотя есть объекты, которые могут быть востребованы. И, как я уже сказал, с трудом вводятся участки по 583-му приказу. В результате истощается минерально-сырьевая база, учтенная Государственным балансом, а уж тем более - состоящая на балансе у действующих предприятий. Ситуацию усугубляет то, что в Кузбассе, в отличие от многих регионов, нет Союза золотопромышленников, и в структурах, отвечающих за недропользование, отсутствуют узкие специалисты, которые бы непосредственно занимались драгметаллом.
В итоге многие наши артели участвуют в аукционах в других субъектах федерации - в частности, на Урале и Дальнем Востоке. Туда же уходят налоги и кадры. Ведь если артель покидает поселок, где работы нет, "приросшие" к артели гидромониторщики, бульдозеристы и иные специалисты сначала по полгода трудятся вахтовым методом, а потом перевозят на новое место семьи.
Какие проекты сейчас реализует ваша компания?
Александр Геращенко: ООО "НАИР" вместе с "дочкой" - "КузбассЗолотоПроектом", имея филиалы в Красноярске и Новокузнецке, работают с большинством действующих в Кузбассе артелей. В их числе - ООО "Ербак", ООО "Диабаз", ООО "Суенга" и ООО ЗДК "Берикуль". Последнее, надо отметить, очень серьезно относится к составлению проектной документации и получению разрешительных документов. Ежегодно мы готовим пять-шесть отчетов с подсчетом запасов золота, которые (до полутонны в год) ставятся на баланс. Пытаемся выходить на крупные объекты как в Сибири, так и за ее пределами. К примеру, по ООО "Северо-Кожуховское" в Тисульском районе Кузбасса в ближайшее время будет представлено около полутонны запасов. А отчет с подсчетом запасов ООО "Среднеиманское" в Красноярском крае (1,6 тонны) уже находится на экспертизе в государственной комиссии по запасам. Мы начали работать также с Уралом и Приморьем, где созданы более благоприятные условия для бизнеса. Там заинтересованы в появлении новых объектов и недропользователей.
Осуществляем весь комплекс геологоразведочных работ, используя собственный буровой станок, промывочную установку, современное геодезическое и лабораторное оборудование. Девяносто процентов наших сотрудников - вчерашние выпускники вузов. Кстати, кузбасские студенты вполне могли бы готовить дипломные проекты не только для угольщиков, но и для золотодобывающих артелей. Ведь у каждого месторождения - своя специфика, требующая моделирования техники, применения всевозможных ноу-хау.
А вообще хорошего геодезиста и маркшейдера найти сейчас трудно, и мы оплачиваем нашим ребятам обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах и выставках. При заработной плате в пятьдесят-шестьдесят тысяч рублей оказываем материальную помощь, предоставляем беспроцентные ссуды на жилье.
ООО "НАИР":
г. Кемерово, пр. Притомский, 11/1, помещение 98, офис 1, тел. 8 (3842) 45-23-78,
e-mail: nair010@ mail.ru
От всей души поздравляю вас с Днем геолога! Пусть сбываются все ваши планы и начинания, здоровье никогда не подводит, а рядом всегда будут любимые, надежные и замечательные люди. Удачи вам во всех делах, мира, добра, стабильности и интересной, плодотворной работы.
Главный геолог ООО "НАИР" Александр Геращенко
На правах рекламы