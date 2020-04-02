В Дагестане диагноз COVID-19 подтвержден у семерых детей

В Дагестане семерым детям поставили диагноз "коронавирусная инфекция". Старшему из заболевших - 16 лет, младшему три года, рассказали "РГ" в Минздраве Дагестана.

В пресс-службе министерства уточнили, что за сутки число заболевших коронавирусом в республике возросло на десять человек, и достигло 25. Еще десять с предварительным положительным тестом ожидают окончательных результатов.

"Три человека находятся в тяжелом состоянии, они переведены в реанимацию. Возраст пациентов 85, 67 и 63 года. У них развились осложнения характерные для лиц пожилого возраста и для лиц имеющих сопутствующие заболевания. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии", - рассказали в Минздраве Дагестана.

За прошедшие сутки на карантин поставлено 56 человек. Всего под на карантине в республике находятся 900 человек - это лица, которые прибыли из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран и регионов, а также те, кто имел контакт с заразившимися.

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