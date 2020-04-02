В КЧР во время самоизоляции нуждающимся выдадут гуманитарную помощь

В Карачаево-Черкесии 1670 семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в период всеобщей самоизоляции получат продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Финансироваться гуманитарная помощь будет из бюджета республики.

"Списки граждан, которые получат помощь, формировались по предоставлению сельских поселений и городских округов", - сообщили "РГ" в пресс-службе главы региона.

В состав продуктового набора входит: курица, масло подсолнечное, макароны, рис, гречневая крупа, чай, печенье, картофель, морковь, лук, майонез, молоко, три килограмма сахара, для детей - сладости и лимонад.

По состоянию на 2 апреля в Карачаево-Черкесии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В республике действует единый информационный центр с круглосуточной горячей линией 8-800-201-26-70. Ежедневно обрабатывается до 200 телефонных обращений.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.