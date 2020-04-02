БДТ имени Товстоногова впервые устроил виртуальный сбор труппы

В условиях ограничений из-за эпидемической ситуации, в которых находится сейчас страна, в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова впервые в истории состоялся виртуальный сбор труппы, на котором присутствовало 97 человек.

Как сообщает пресс-служба театра, художественный руководитель Андрей Могучий поприветствовал артистов и сотрудников и объявил о начале нового этапа в жизни БДТ - во время пандемии и режима полной изоляции театр переходит в виртуальную реальность. И поделился художественными планами:

- Я очень надеюсь, что все это продлится не так уж долго и мы встретимся в реальности в нашем театре уже скоро. Но сейчас я решил, что будет правильным организовать жизнь театра в виртуальном пространстве. Попробуем использовать во благо этот непростой период нашей жизни, извлечь из него максимальную художественную пользу. Я думаю, что главное сейчас - не впадать в крайности. С одной стороны - соблюдать все, что говорят врачи, с другой - не паниковать и держаться середины. Сейчас главное - постараться максимально беречь себя и своих близких. Я расскажу вам, как мы будем обеспечивать свою собственную жизнедеятельность, наперекор злобному вирусу. Творческая жизнь театра не должна затихать, мы возвращаемся в рабочий режим и активно готовим новые проекты, запуск которых состоится на специальном портале уже в начале апреля. Радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами, фотовыставки, проекты для детей, архивные спектакли Товстоногова, виртуальный буфет, где можно будет собираться вместе, и многое другое. Сейчас мы тестируем жизнеспособность этой истории, поэтому приветствуются все инициативы. Почему это важно и необходимо? Мы разобщены. А профессия наша коллективная и не терпит разобщения. Давайте попробуем продолжить жить и работать, не терять друг друга, не терять зрителя. Давайте сыграем в эту игру.