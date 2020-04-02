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02.04.2020 17:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Коми написал заявление об отставке

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

Глава Коми Сергей Гапликов подал прошение об отставке. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке

- Это мое решение, оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным, - заявил Гапликов.

Глава республики признал, что работа в республике была не простой, но было сделано очень многое. Он поблагодарил жителей за прямоту и требовательность. Сергей Гапликов возглавлял регион с 2015 года.

- Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона, - отметил Гапликов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Отставки и назначения глав регионов

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