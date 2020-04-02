Глава Коми написал заявление об отставке

Глава Коми Сергей Гапликов подал прошение об отставке. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

- Это мое решение, оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным, - заявил Гапликов.

Глава республики признал, что работа в республике была не простой, но было сделано очень многое. Он поблагодарил жителей за прямоту и требовательность. Сергей Гапликов возглавлял регион с 2015 года.

- Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона, - отметил Гапликов.