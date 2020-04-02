Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.

- Я неоднократно говорил, что при принятии решения о том, где я буду работать и останусь ли губернатором Архангельской области, для меня определяющим являются мнения жителей региона и президента РФ. По результатам больших социологических исследований, которые провел ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что необходимо обратиться к президенту РФ для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам главы региона. На основании этого я написал заявление об отставке, - сказал Игорь Орлов.

Он поблагодарил своих соратников и всех жителей Архангельской области, которой руководил на протяжении восьми лет.