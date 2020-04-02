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02.04.2020 18:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Выборгом зоозащитники спасли тюлененка

Текст: Вера Черенева

В центр реабилитации ластоногих под Петербургом привезли тюлененка. Он ползал по дороге недалеко от Выборга, сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы.

Фото: iStock
Под Петербургом спасли двух тюленей, исклеванных птицами

Это уже второй тюлень, спасенный на этой неделе. Его нашли в лесу с северного берега Финского залива. Тюлень был истощен, поражен гельминтами.

На прошлой неделе в центр реабилитации привезли еще двух постояльцев, они пострадали от птиц.

А всего за март в центр поступило свыше 20 ластоногих. Это рекорд для зоозащитников, но в принципе ситуация была ожидаемой.

Дело в том, что из-за аномально теплой зимы на Финском заливе и на Ладожском озере так и не встал лед. А лед для ластоногих очень важен. Дело в том, что весной самки нерп и тюленей производят на свет потомство. Перед родами самочки нагуливают жир и отлеживаются на льду.

В этом году, так как льда не было, нерпы все время сражались со стихией. Самки были истощены и измучены борьбой с волнами залива.

Опять же вода на заливе неспокойная, матери и новорожденные детки не имеют укрытий и при шторме их разделяет волнами. Нерпята и детеныши тюленей, которым от роду несколько дней, самостоятельно выжить в дикой природе не могут.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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