Под Выборгом зоозащитники спасли тюлененка

В центр реабилитации ластоногих под Петербургом привезли тюлененка. Он ползал по дороге недалеко от Выборга, сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы.

Это уже второй тюлень, спасенный на этой неделе. Его нашли в лесу с северного берега Финского залива. Тюлень был истощен, поражен гельминтами.

На прошлой неделе в центр реабилитации привезли еще двух постояльцев, они пострадали от птиц.

А всего за март в центр поступило свыше 20 ластоногих. Это рекорд для зоозащитников, но в принципе ситуация была ожидаемой.

Дело в том, что из-за аномально теплой зимы на Финском заливе и на Ладожском озере так и не встал лед. А лед для ластоногих очень важен. Дело в том, что весной самки нерп и тюленей производят на свет потомство. Перед родами самочки нагуливают жир и отлеживаются на льду.

В этом году, так как льда не было, нерпы все время сражались со стихией. Самки были истощены и измучены борьбой с волнами залива.

Опять же вода на заливе неспокойная, матери и новорожденные детки не имеют укрытий и при шторме их разделяет волнами. Нерпята и детеныши тюленей, которым от роду несколько дней, самостоятельно выжить в дикой природе не могут.