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02.04.2020 14:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото из самоизоляции: Россияне дома повторяют образы с известных картин

Текст: Вера Черенева

Эрмитаж запустил челлендж: призвал россиян, не знающих чем себя занять дома на самоизоляции, фотографироваться в образах известных картин и выкладывать снимки в социальные сети с хештегом #эрмитаждома.

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Ранее призыв делать пародийные косплейные фото был брошен в странах Евросоюза. Здесь хештег #tussenkunstenquarantaine собрал уже свыше четырехсот пародий, многие из которых весьма остроумны.

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Друзья! Хорошую историю придумали @tussenkunstenquarantaine Вот фотографии из их аккаунта. Мы предлагаем вам присоединиться к новому движению!)) Создавайте свои полотна и композиции, вдохновляясь работами из коллекции Государственного Эрмитажа, которые вы сможете найти на нашем сайте или на ваших книжных полках, или вспомнив ваш визит в Эрмитаж! Отмечайте наш аккаунт @hermitage_museum, ставьте хештеги #эрмитаждома #hermitageathome #museumathome #tussenkunstenquarantaine и выкладывайте свои собственные произведения для всеобщего восхищения. Удачи! У нас уже есть первые шедевры в актуальном #эрмитаждома

Публикация от Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum)

Некоторые россияне первым делом спародировали известных художников. На пике популярности Ван Гог.

А также Фрида Кало.

Вывали у пользователей интерес и бытовые портреты. Например, сидящая в самоизоляции москвичка спародировала картину Тропинина "Кружевница".

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Изоляция и карантин 😷 продолжаются! Современное домашнее искусство 👩🏼‍🎨🎨📸 продолжение #ИЗОизоляция #карантин#оставайтесьдома#изоизоляция#арт#art#fotoart#cosplay#instagram#covid#covid19#virus#virusstop#insulation#movie#stayhome#stayathome#самоизоляция#косплей#изоляция#берегитесебя#коронавирус#искусство#эрмитаждома#покаядома#василийтропинин#кружевница#тропининкружевница#@frau_sotskaya#Сим_Сим

Публикация от Frau Sotskaya (@frau_sotskaya)

Далеко не все шедевры можно повторить буквально. Пользователи стремятся проявлять креатив. Например, девушка сфотографировалась в образе дамы с горностаем с картины Леонардо да Винчи, но не с горностаем, а с котом.

Не всем легко дается самоизоляция. Вот и жительница Йошкар-Олы изобразила всю свою боль, сфотографировавшись в образе княжны Таракановой из одноименной картины Константина Флавицкого.

Некоторые пользователи идут дальше. Они косплеят не только картины, но и предметы декоративно-прикладного искусства. Например, знаменитых золотых оленей. Получается весело.

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