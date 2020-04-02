Фото из самоизоляции: Россияне дома повторяют образы с известных картин

Эрмитаж запустил челлендж: призвал россиян, не знающих чем себя занять дома на самоизоляции, фотографироваться в образах известных картин и выкладывать снимки в социальные сети с хештегом #эрмитаждома.

Ранее призыв делать пародийные косплейные фото был брошен в странах Евросоюза. Здесь хештег #tussenkunstenquarantaine собрал уже свыше четырехсот пародий, многие из которых весьма остроумны.

Некоторые россияне первым делом спародировали известных художников. На пике популярности Ван Гог.

А также Фрида Кало.

Вывали у пользователей интерес и бытовые портреты. Например, сидящая в самоизоляции москвичка спародировала картину Тропинина "Кружевница".

Далеко не все шедевры можно повторить буквально. Пользователи стремятся проявлять креатив. Например, девушка сфотографировалась в образе дамы с горностаем с картины Леонардо да Винчи, но не с горностаем, а с котом.

Не всем легко дается самоизоляция. Вот и жительница Йошкар-Олы изобразила всю свою боль, сфотографировавшись в образе княжны Таракановой из одноименной картины Константина Флавицкого.

Некоторые пользователи идут дальше. Они косплеят не только картины, но и предметы декоративно-прикладного искусства. Например, знаменитых золотых оленей. Получается весело.