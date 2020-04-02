Театральный фестиваль "Встречи в России" впервые стартует онлайн

Международный фестиваль русскоязычных театров "Встречи в России", традиционно с 1998 года устраиваемый театром-фестивалем "Балтийский дом" в Петербурге, состоится и в этом году. Но пройдет он, как и все зрелищные события последних дней, в режиме онлайн.

Откроется марафон 4 апреля в 17.00 спектаклем "Евгений Онегин" Государственного академического русского театра драмы имени Горького из города Нурсултан, Республика Казахстан. Режиссер постановки - Юрий Квятковский. Авторы спектакля справедливо рассуждают: у каждого поколения - свой Пушкин. Этот "Евгений Онегин" - энциклопедия русской жизни, рассказанная современным языком под едкий рэп и острый юмор. Впрочем, его участники уверены, что спектакль понравится и театралам "честных правил", и тем, кто не прочь одеться "как денди лондонский".

Увидеть спектакль в режиме реального времени можно будет в соцсетях театра "Балтийский дом" и на его сайте.

Далее фестивальные спектакли будут демонстрироваться в таком режиме каждые выходные. Так, 11 апреля в 17.00 зрителям представят спектакль "Демон" Государственного национального русского театра драмы имени Айтматова (Бишкек, Кыргызская Республика). Постановка Владимира Панкова.

19 апреля можно будет увидеть спектакль Левона Узаняна из Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Грибоедова (Грузия) "Я - Николай Гумилев!". А 26 апреля публике покажут кукольного "Гамлета". Шекспировскую трагедию на сцене Могилевского областного театра кукол (Республика Беларусь) воплотил режиссер Игорь Казаков.

Важно, что фестивальные спектакли в течение некоторого времени будут сохраняться на сайте театра и в его соцсетях, так что те поклонники фестиваля, кто не успел увидеть первый показ, смогут насладиться зрелищем и позже.

Ежегодный фестиваль "Встречи в России" традиционно включает в свою афишу лучшие спектакли русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. За время существования здесь были представлены практически все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров. В последние годы в его программу все активнее включаются и русскоязычные театры дальнего зарубежья. Участие в фестивале является серьезной поддержкой этих театров. Во многом благодаря "Встречам в России" за пределами нашей страны возникают новые русскоязычные театральные коллективы, а национальные театры вводят в свой репертуар спектакли на русском языке.

Три года назад, в 2017 году, в рамках фестиваля была создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья, в нее вступили около ста видных деятелей театрального искусства из 31 страны. А всего за время существования фестиваля "Встречи в России" в нем приняли участие более 65 театров, было сыграно 211 спектаклей.