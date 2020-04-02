В Баренцевом море пограничники спасли двоих рыбаков

Пограничники спасли двоих рыбаков, чья лодка затонула в районе мыса Крестовый в губе Печенга Баренцева моря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

- В лодке находились два человека, - сообщили в пресс-службе. - Пострадавшие выбрались на берег в сложных гидрометеорологических условиях и не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта.

Возникла реальная угроза их жизни и здоровью. Сообщение об этом поступило на телефон дежурного по отделению в поселке Лиинахамари. В указанный район был немедленно направлен пограничный корабль.

Через три с половиной часа пограничники обнаружили пострадавших и взяли их на борт. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.