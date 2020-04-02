В Петербурге число волонтеров #Мывместе превысило 1100 человек

Пока волонтеров хватает - заявки от пенсионеров не залеживаются, разбираются и выполняются моментально. Но это свидетельствует скорее не о том, что нуждающихся в помощи мало, а о том, что не все они знают о возможности прибегнуть к услугам добровольцев. Ведь только по официальным данным, в Петербурге насчитывается 37 тысяч одиноких людей в возрасте старше 65 лет. И это без учета пожилых супружеских пар или, например, стариков, у которых есть дети и внуки, но живут в другом городе. Материально и морально они родителей поддерживают, а вот за хлебом сбегать некому.

Среди добровольцев, готовых доставлять находящимся в самоизоляции пенсионерам продукты и лекарства, есть люди разных возрастов и профессий - от юных первокурсников до солидных предпринимателей.

Одна из волонтеров - Наталья Комина, генеральный директор петербургской бухгалтерской фирмы. Сказать, что ей нечего делать, категорически нельзя - сейчас горячая пора квартальных отчетов, которые никто не отменял. Плюс к этому два ребенка-школьника на дистанционном обучении. Тем не менее, Наталья умудряется находить время, чтобы помогать старикам в своем районе. Работу, правда, при таком режиме все чаще приходится откладывать на ночь.

Бухгалтер и доброволец Наталья Комина поделилась с "Российской газетой" своими впечатлениями от первых дней волонтерства:

"Зачем мне это надо, не знаю. Кажется, что именно сейчас важно помогать другим: тем, кто слабее, беззащитнее, кто одинок. Это импульс. Поэтому я зарегистрировалась волонтером для помощи пожилым людям на период Covid-19.

Тут все по-взрослому: обучение, тестирование, аккредитация. Мне выдали бейдж, сказали носить его всегда, и я гордо шла по улице со словом "волонтер" на груди. Почему-то вспомнила, как меня, идущую домой в пальтишке нараспашку, согревал красный пионерский галстук, повязанный в День освобождения Старой Руссы от немецко-фашистских захватчиков. Я и сейчас готова к тимуровский работе, которая сконцентрирована в волонтерских чатах.

Опытный волонтер мне сказала: тебе понравится! И мне понравилось!

Первое, о чем предупреждают во время обучения, - это что реальность будет расходиться с ожиданиями. Да. Факт. Причем вообще не важно, как вы себе это раньше представляли. Оно все равно по-другому.

Иван Павлович 84 лет и Михаил Олегович 96 лет вызвали на двоих одного волонтера - меня, девушку 42 лет. Спасибо им - сэкономили мое время.

Мария Евсеевна любит шоколадные вафли. Только шоколадные. Ванильные не годятся, можете съесть их сами.

У моей коллеги остались полоски для глюкометра за 730 рублей и теперь у нее есть полоски и нет диабета. Просто отказался клиент...

Отдельная история - формулировки в заказах. Чай со слоном и макароны с птичкой - это для слабаков. Вот настоящий квест: "хлеб с куполами", "творог каплевидный", "масло с коровой" (они все с коровой), "сметана с лягушкой"…

Раньше я не пускала в парадную подозрительных личностей. Теперь эта подозрительная личность - я. Ни бейдж, ни паспорт, ни высшее образование не помогают просочиться в дом, если бабушка или дедушка заснули, ожидая свой кефир.

И да, как убедить охранника поднять шлагбаум, если у меня на машине чеченские номера (так получилось, не спрашивайте), и я говорю, что привезла еду старушке Наталье Сергеевне, которая живет одна?

…Они оставляют номер телефона и не берут трубку. Капризничают. Они не слышат. Не видят. Не подходят к домофону. Они хотят продукты только из своего магазина. Не доверяют. Не запоминают имя. Недодают денег. Дают лишние. Пытаются обнять. Плачут. Благодарят.

Они одиноки.

Они боятся.

Я им нужна".

Наталья Комина, бухгалтер и волонтер. Фото: Архив Натальи Коминой.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

"Центр организации социального обслуживания" в Санкт-Петербурге: (812) 576-05-76.

Новая справочная служба системы социальной защиты населения для петербуржцев старше 65 лет: (812) 241-20-57.