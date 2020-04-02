В Петербурге полиция нашла 5 тонн поддельной водки и коньяка

Полицейские Петербурга обнаружили два крупных подпольных склада алкогольного контрафакта. Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции составил 5 тонн, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первый склад нашли в Колпино, на улице Софийской, 127. Внутри были обнаружены свыше 230 пятилитровых канистр. Внешний вид жидкости был похож на водку и коньяк, конкретизируют в полиции.

Кроме того, полицейские нашли и 20 бутылок водки с этикетками известных брендов.

А второй склад был обустроен в грузовике. Он находился на автостоянке на 671-м километре Московского шоссе. В кузове хранилось 700 пятилитровых канистр, а также 336 металлических банок с этикетками известного бреда.

На автостоянке полицейские задержали 25-летнего мужчину, в ведомстве полагают, что он может иметь отношение к продаже контрафакта.

Сейчас все контрафактное спиртное отправлено на экспертизу, а полицейские выясняют, где эти жидкости были произведены и как их планировали продавать.