В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

Петербургский роддом №16 временно прекратил прием рожениц. У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Известно, что заболевшая женщина находится на 28 неделе беременности. У нее диагностирована пневмония.

Сейчас пациентка переведена в больницу имени Боткина, подключена к аппарату ИВЛ.

В самом роддоме всех медработников, которые контактировали с этой пациенткой, изолировали. Мам с детьми продолжают выписывать, но они обязаны сразу же самоизолироваться дома. Как врачам, так и пациенткам, делают тесты на COVID-19.