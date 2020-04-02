В Заполярье объявили аукцион на добычу руд редкоземельных металлов

Федеральное агентство по недропользованию объявило аукцион на разработку перовскит-титаномагнетитовых руд Африкандского месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На базе месторождения предполагается создать химико-металлургический комплекса по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов. В рамках проекта планируется создать 450 новых постоянных рабочих мест и порядка 100 дополнительных на период строительства. Общий объем инвестиций составит порядка 18,4 миллиарда рублей.

Разработка этого месторождения обсуждается с 2011 года. В 2015 году уже объявлялся аукцион на право его освоения, но он был признан несостоявшимся. Главной причиной этого был высокий стартовый платеж за право пользования недрами, который составлял около 300 тысяч рублей, сообщил советник руководителя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев. В апреле 2019 года областные власти предложили скорректировать платеж. В итоге министерство природных ресурсов и экологии РФ изменило методику его начисления. Инфраструктурный коэффициент при разработке твердых полезных ископаемых для Мурманской области был понижен сразу на 25 процентов - до 1,0.

В июле 2019 года Госдума утвердила законопроект, направленный на резкое увеличение добычи редкоземельных металлов. С 1 января 2020 года налог на добычу полезных ископаемых по этому сырью будет снижен практически в 17 раз. Предполагается, что благодаря этим льготам Россия сможет увеличить добычу металлов редкоземельной группы почти в 10 раз - с нынешних 2 тысяч тонн в год до 17-20 тысяч тонн.

Справка "РГ"

Основные потребители диоксида титана - химические производства, выпускающие пластики и лакокраски, где данное вещество используется как пигмент. Мировое потребление диоксида титана превышает 6,2 миллиона тонн в год, а объем рынка составляет более 5 млрд долларов. Редкие и редкоземельные металлы широко используются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии.