62-летний больной COVID-19 рассказал о своем исцелении

"РГ" поговорила с первым жителем Кубани, которого вылечили от COVID-19.

62-летний житель Приморско-Ахтарского района 18 дней проходил лечение в краснодарской инфекционной больнице. И вот его выписали домой.

- Огромная спасибо медикам, благодаря которым я смог вернуться к нормальной жизни, - сказал Сергей Александрович (фамилию просил не указывать, да и от фото отказался).

- Все члены коллектива инфекционной больницы Краснодара вместе с главным врачом Сергеем Викторовичем Зотовым - настоящие герои и большие профессионалы. Я хотя и лежал в отдельном боксе, видел их и днем, и ночью. Поэтому делаю вывод, что они в эти дни круглые сутки остаются на своих рабочих местах. Каждый из них, спасая людей, занимается великим делом. Надеюсь, что их труд по достоинству будет оценен.

Сергей Александрович рассказал, что чувствует себя нормально. Полное выздоровление подтвердили и два последних анализа, взятые у него в клинике.

- Болезнь у меня проходила в легкой форме, - считает он. - Температура в течение двух дней поднималась до 38 градусов. Ни в какую поликлинику, как некоторые писали, я не ходил, а вызвал врача. Потому что сразу заподозрил, что причиной болезни мог стать тот самый коварный вирус. Ведь я вернулся из Италии, куда ездил на отдых.

Из Вероны Сергей вернулся еще в конце февраля. Прилетел в Москву, и на своей машине добрался до хутора Морозовского. Появившееся недомогание сначала расценил как усталость после путешествия. Но после того, как поднялась температура и покраснело горло, обратился к медикам, которым сообщил, что приехал из Италии.

Чтобы взять у путешественника анализы, на хутор приехала бригада в специальных костюмах. До времени получения результатов обследования мужчина находился дома, за его состоянием ежедневно следили врачи. Когда диагноз подтвердился, его поместили в инфекционный бокс больницы в Краснодаре.

- После госпитализации я уже был практически здоров, поэтому не нуждался в каком-то особом лечении, - говорит мужчина. - Но медики должны были убедиться, что вирус в моем организме погиб. Когда это произошло, меня выписали из больницы. Кстати, никто от меня не заразился - ни друзья, ни родные.

Всем россиянам Сергей Александрович советует не поддаваться панике и строго следовать рекомендациям, которые дают медики.

- На личном примере я убедился, что если человек следит за своим здоровьем и не подвержен вредным привычкам, то даже заразившись этим вирусом, он достаточно легко перенесет недуг, - сказал корреспонденту "РГ" первый, заболевший COVID-19 житель Кубани и первый успешно преодолевший недуг.