Глава МЧС России Евгений Зиничев призвал переходить к более жестким наказаниям при выявлении фактов поджогов сухой растительности. Это предложение министра его пресс-служба разместила на сайте ведомства.

Находясь в Астраханской области с рабочей поездкой, Евгений Зиничев отметил, что облет территорий, который он совершил совместно с губернатором Игорем Бабушкиным, выявил недостатки в вопросах обеспечения пожарной безопасности. Количество пожаров в Астраханской области, связанных с горением сухой растительности, выросло более чем на 47 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На выводы министра повлиял и недавний, самый масштабный в этом году пожар сухой травы в Анапе, случившийся по вине местной жительницы, которая решила сжечь мусор на своем приусадебном участке.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МЧС России, Евгений Зиничев не предлагает изменять нормы и вносить изменения в действующее законодательство.

Говоря об ужесточении наказания за палы, он имел в виду, что надо прекратить жалеть поджигателей. Судя по сложившейся практике, сейчас их в основном карают по минимуму - небольшими штрафами, хотя действующий кодекс предусматривает и уголовную ответственность.

- Человеческий фактор в 99 процентах случаев становится причиной ландшафтных пожаров. Считаю, что приходит время, когда мы должны переходить от административных наказаний к Уголовному кодексу. Это происходит из года в год, мы вводим дополнительные меры, но пока изменений в лучшую сторону мало, поэтому надо решать вопрос уже радикальными методами, - сказал Евгений Зиничев.

К поджигателям и нарушителям противопожарных норм применимы две статьи УК РФ. Вилка наказаний по ним - от мелких штрафов до тюремных сроков

Сейчас к поджигателям и нарушителям противопожарных норм применимы две статьи УК РФ - 168, 261. Одна предусматривает ответственность за порчу имущества из-за нарушений требований пожарной безопасности.

А вторая применима к тем, кто портит или уничтожает лесные насаждения, а также, если в ходе пожара пострадали люди. Вилка наказаний по ним большая: от мелких штрафов до тюремных сроков.

Скажем, если из-за поджога травы, мусора или брошенного окурка сгорело чье-то имущество, то виновного в этом можно наказать штрафом до 120 тысяч рублей, но можно также и посадить в тюрьму на срок до одного года.

Если же пал привел к тяжкому вреду здоровья одного или нескольких человек, то закон предусматривает, с одной стороны, штраф до 400 тысяч рублей, а с другой - можно отправиться в места не столь отдаленные на три года.

Если же от пала травы пострадал лес и другие зеленые насаждения, то виновника ждет либо штраф до 500 тысяч рублей, либо тюрьма на срок до 4 лет. Перенося эти нормы к безалаберной сжигательнице мусора в Анапе, можно сказать, что ей грозит реальный тюремный срок до трех лет, поскольку там от огня пострадало чужое имущество. Но такой приговор женщине светит только, если судья выберет строгое наказание.