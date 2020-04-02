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02.04.2020 19:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Горит трава у дома

Глава МЧС высказался за более жесткие наказания для поджигателей сухостоя. Штрафы не помогают
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8126)
Глава МЧС России Евгений Зиничев призвал переходить к более жестким наказаниям при выявлении фактов поджогов сухой растительности. Это предложение министра его пресс-служба разместила на сайте ведомства.

Находясь в Астраханской области с рабочей поездкой, Евгений Зиничев отметил, что облет территорий, который он совершил совместно с губернатором Игорем Бабушкиным, выявил недостатки в вопросах обеспечения пожарной безопасности. Количество пожаров в Астраханской области, связанных с горением сухой растительности, выросло более чем на 47 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На выводы министра повлиял и недавний, самый масштабный в этом году пожар сухой травы в Анапе, случившийся по вине местной жительницы, которая решила сжечь мусор на своем приусадебном участке.

Фото: Юлия Симатова
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Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МЧС России, Евгений Зиничев не предлагает изменять нормы и вносить изменения в действующее законодательство.

Говоря об ужесточении наказания за палы, он имел в виду, что надо прекратить жалеть поджигателей. Судя по сложившейся практике, сейчас их в основном карают по минимуму - небольшими штрафами, хотя действующий кодекс предусматривает и уголовную ответственность.

- Человеческий фактор в 99 процентах случаев становится причиной ландшафтных пожаров. Считаю, что приходит время, когда мы должны переходить от административных наказаний к Уголовному кодексу. Это происходит из года в год, мы вводим дополнительные меры, но пока изменений в лучшую сторону мало, поэтому надо решать вопрос уже радикальными методами, - сказал Евгений Зиничев.

К поджигателям и нарушителям противопожарных норм применимы две статьи УК РФ. Вилка наказаний по ним - от мелких штрафов до тюремных сроков

Сейчас к поджигателям и нарушителям противопожарных норм применимы две статьи УК РФ - 168, 261. Одна предусматривает ответственность за порчу имущества из-за нарушений требований пожарной безопасности.

А вторая применима к тем, кто портит или уничтожает лесные насаждения, а также, если в ходе пожара пострадали люди. Вилка наказаний по ним большая: от мелких штрафов до тюремных сроков.

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Скажем, если из-за поджога травы, мусора или брошенного окурка сгорело чье-то имущество, то виновного в этом можно наказать штрафом до 120 тысяч рублей, но можно также и посадить в тюрьму на срок до одного года.

Если же пал привел к тяжкому вреду здоровья одного или нескольких человек, то закон предусматривает, с одной стороны, штраф до 400 тысяч рублей, а с другой - можно отправиться в места не столь отдаленные на три года.

Если же от пала травы пострадал лес и другие зеленые насаждения, то виновника ждет либо штраф до 500 тысяч рублей, либо тюрьма на срок до 4 лет. Перенося эти нормы к безалаберной сжигательнице мусора в Анапе, можно сказать, что ей грозит реальный тюремный срок до трех лет, поскольку там от огня пострадало чужое имущество. Но такой приговор женщине светит только, если судья выберет строгое наказание.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Лесные пожары

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