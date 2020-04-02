Как на юге России музеи и театры помогают бороться с коронавирусом

Введенный в регионах России режим самоизоляции заставил эволюционировать деятелей культуры и искать новые формы в борьбе за зрителя. Поскольку театральные залы, музеи и картинные галереи опустели, то учреждения культуры последовали за своими посетителями в виртуальный мир онлайн-трансляций.

В Азовском музее-заповеднике также подготовили несколько онлайн-экскурсий, но дальше всех пошли научные сотрудники военно-исторического музея в Аксае, где устроили три виртуальных 3D-тура.

Подобным путем пошли артисты Ростовского музыкального театра - с трансляцией балета Минкуса "Дон Кихот" и Ростовского театра кукол, где показывают спектакли "Приключения поросенка Фунтика" и "Как Маша поссорилась с подушкой".

Актеры Ростовского академического театра драмы имени Горького запустили онлайн-проект "Сказки на ночь". Каждый вечер в 21:00 артисты театра в прямом эфире через сервис Instagram читают увлекательные сказки для детей. Первые пробные чтения прошли 27 и 28 марта: Вячеслав Огир читал "Три поросенка" и "12 месяцев", Денис Кузнецов - "Аленький цветочек", Елена Золотавина - "Сказку о царе Салтане".

"Для артистов разлука со зрителем - трудное испытание. Лучше всегда оставаться на связи", - объяснили в театре и пообещали, что сказки будут читать и в дальнейшем.

Астраханский музей-заповедник также решил познакомить всех находящихся на режиме самоизоляции со своими коллекциями в формате видеозаписей. Экскурсии выкладываются в Instagram.

Борется за трафик также Астраханский театр оперы и балета, который не только устраивает онлайн-трансляции, но и выкладывает записи YouTube, а Центр народной культуры проводит проводит мастер-классы для всех желающих подготовиться к Пасхе или создать собственными руками уникальные сувениры.

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