На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов

В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.

Под запрет покидать дом не попадают жители Ростова-на-Дону, которые ухаживают за своими близкими родственниками с хроническими заболеваниями или людьми старше 65 лет. Патрулированием улиц Ростова-на-Дону занимаются сотрудники полиции и казаки, которые выявляют нарушителей режима.

Как отметили в мэрии Ростова, граждане, которые трудятся в организациях, чья деятельность не была приостановлена, могут беспрепятственно добираться на работу при обязательном наличии паспорта и справки-пропуска. В мегаполисе выдано около 29 тысяч разрешительных документов.

В администрации Ростова-на-Дону также принято решение об увеличении количества автобусов и трамваев, чтобы горожане не ездили в переполненном общественном транспорте.

Отметим, что на сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией и около 4000 тысяч человек находятся под наблюдением.