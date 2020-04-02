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02.04.2020 12:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ростовский студент поможет подготовиться к ЕГЭ в условиях коронавируса

Текст: Александр Гавриленко
Несмотря на вынужденные каникулы, школьники должны готовиться к ЕГЭ. Школьная система пока не готова полностью перейти на онлайн-обучение, а частных репетиторов, способных работать дистанционно, не хватает. Поэтому ростовский студент и основатель проекта Examis Николай Близнецов открыл дополнительные бесплатные онлайн-курсы подготовки ЕГЭ для всех школьников страны.
Два года назад Николай Близнецов окончил школу с золотой медалью. Фото: Тагир Раджавов/РГ Два года назад Николай Близнецов окончил школу с золотой медалью. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Два года назад Николай Близнецов окончил школу с золотой медалью. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Николай еще в 10-м классе придумал сервис, который в игровой форме помогает готовиться к ЕГЭ. Вместо строгих правил теория и задания в приложении были прописаны в веселой и понятной подросткам форме: комиксы, известные мемы и знаменитые люди на картинках помогают гораздо легче усваивать материал. Это основа мнемотехники - чем привычнее и ярче образы на экране, тем лучше они откладываются в голове.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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Пилотное тестирование сервиса в первый же месяц работы поразило даже закоренелых скептиков: все 15 школьников, которые вошли в контрольную группу и прошли месячный курс русского языка, набрали на экзаменах более 80 баллов. Лучший результат тогда - 96 баллов.

Николай окончил школу с золотой медалью, а после поступления в вуз продолжил развивать проект. Если поначалу на сервисе были только русский язык и математика, то теперь к ним добавились обществознание, биология, история, литература, химия, английский язык, информатика и еще целый ряд смежных дисциплин.

В учителя студент набирает только молодых ребят, которые сами прошли через ЕГЭ. Средний балл каждого учителя по своему профильному предмету - 97. То есть они не только общаются со своими учениками на одном языке, но и реально знают, как правильно готовиться.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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- Я - фанат онлайн-образования и уверен, что за такими сервисами будущее, - говорит Николай. - Сейчас мы хотим не только помочь выпускникам, но и показать, насколько подобные сервисы могут быть полезными в общей системе образования России. У нас в стране огромное количество самых разных стартапов в этой сфере. Не только школьное, но и среднее, высшее образование, программы, которые могут использоваться в качестве дополнительного или факультативного образования.

За первую неделю на сервисе зарегистрировалось уже несколько тысяч новых учеников.

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