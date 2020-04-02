"Подвезу врача". Жители Астрахани бесплатно развозят медиков на работу

В Астрахани на улицы города вышли 15 автомобилей с надписями: "Подвезу врача" - так жители города решили поддержать медиков. Владельцы авто бесплатно разводят врачей и медсестер на работу и домой.

Номер телефона, по которому врачи могут вызвать волонтера-водителя, автомобилисты пишут прямо на стекле машины.

Сначала на линию вышел один автомобилист, координатор движения "Молодежка ОНФ" Артур Оганесян, затем к нему стали присоединяться другие добровольцы. Волонтеры создали группу в мессенджере, где размещают заявки от врачей, чтобы оперативно их развозить.

- Мы начали вчера вечером: отвезли домой в отдаленный микрорайон двух медиков, а сегодня уже с 5.30 развезли в больницы и поликлиники 16 врачей и медсестер, - рассказал Артур Оганесян, - а потом трое медиков просто позвонили, чтобы сказать "спасибо".

В волонтерском автопарке, в основном легковые машины, но есть два микроавтобуса, один из которых раскрашен в арбузные цвета, так как его владелец использовал фургон для проведения праздников. Среди добровольцев много фотографов и организаторов массовых мероприятий, которые сейчас остались без работы.

Один из добровольцев-водителей предоставил фургон в арбузных цветах, его использовали для праздников Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ по Астраханской области

Звонки от астраханских медиков, которым нужно помочь добраться до работы и обратно, принимают по телефону: 8 988 062 61 89. А все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.