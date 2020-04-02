Новости

Бундесбанк отклонил выпуск евробондов для локализации кризиса 14:10
Фото из самоизоляции: Россияне дома повторяют образы с известных картин 14:03
Lada Vesta за миллион евро продают в 17 раз дешевле 14:03
Минобрнауки: Студенты и аспиранты получат стипендии в полном объеме 13:56
Песков раскрыл механизм принятия решений в связи с пандемией 13:54
В Москве открыли службу психологической помощи во время карантина 13:53
ВЦИОМ: 70% россиян ограничили контакты с другими людьми 13:42
"Подвезу врача". Жители Астрахани бесплатно развозят медиков на работу 13:39
ФСИН предписала шире использовать видеосвидания для заключенных 13:38
В новой теплице под Курганом собрали первый урожай огурцов 13:34
Масштабные маневры ВКС России показали на видео 13:32
"Одноклассники" переводят собственные шоу в формат видеозвонков 13:25
В Элисте таксистов обязали проводить дезинфекцию машин 13:17
Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек 13:16
В Удмуртии сотрудницу банка будут судить за кражу 12 млн рублей 13:14
Правительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ 13:13
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч 13:11
Видео: дочь Миллы Йовович выучила русский язык и написала сказку 13:10
Объем потребления электроэнергии в РФ за неделю сократился на 10% 13:08
Витебск поставил в Россию продукцию на миллиард долларов 13:01
Видео: 84-летняя автомобилистка перепутала педали и сбила трех пешеходов 13:00
Музыкальные фестивали в Байройте и Вербье в этом году не состоятся 12:57
В Подмосковье выявлены еще 43 больных коронавирусом 12:53
В Сети состоится цифровая премьера фильма "Лед 2" 12:48
Во всех регионах Дальнего Востока ввели режим самоизоляции 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Подвезу врача". Жители Астрахани бесплатно развозят медиков на работу

Текст: Наталья Коротченко
Фото: пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области Фото: пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области
Фото: пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области

В Астрахани на улицы города вышли 15 автомобилей с надписями: "Подвезу врача" - так жители города решили поддержать медиков. Владельцы авто бесплатно разводят врачей и медсестер на работу и домой.

Номер телефона, по которому врачи могут вызвать волонтера-водителя, автомобилисты пишут прямо на стекле машины.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Как волонтеры помогают уральцам пережить карантин

Сначала на линию вышел один автомобилист, координатор движения "Молодежка ОНФ" Артур Оганесян, затем к нему стали присоединяться другие добровольцы. Волонтеры создали группу в мессенджере, где размещают заявки от врачей, чтобы оперативно их развозить.

- Мы начали вчера вечером: отвезли домой в отдаленный микрорайон двух медиков, а сегодня уже с 5.30 развезли в больницы и поликлиники 16 врачей и медсестер, - рассказал Артур Оганесян, - а потом трое медиков просто позвонили, чтобы сказать "спасибо".

В волонтерском автопарке, в основном легковые машины, но есть два микроавтобуса, один из которых раскрашен в арбузные цвета, так как его владелец использовал фургон для проведения праздников. Среди добровольцев много фотографов и организаторов массовых мероприятий, которые сейчас остались без работы.

Один из добровольцев-водителей предоставил фургон в арбузных цветах, его использовали для праздников Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ по Астраханской области

Звонки от астраханских медиков, которым нужно помочь добраться до работы и обратно, принимают по телефону: 8 988 062 61 89. А все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Утверждены правила оформления больничных для граждан от 65 лет на карантине
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Почти половина среди новых заболевших коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет
Перепись населения перенесут на следующий год
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно