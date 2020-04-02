В Адыгее завершено строительство мощной солнечной электростанции

В Республике Адыгея реализована первая очередь инвестиционного проекта в области развития "зеленой" энергетики. Возле Майкопа построена солнечная электростанция общей мощностью 4 мегаватта. Расчетный объем годового производства электрической энергии Адыгейской СЭС составит 5 132 миллиона киловатт-часов.

Работы по сооружению в регионе этого объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком были завершены в марте текущего года. На текущий момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнет в мае этого года.

Реализует проект группа компаний "Хевел". Соответствующее соглашение между Кабинетом министров РА и ГК "Хевел" было подписано на Российском инвестиционном форуме Сочи - 2018.

В рамках данного инвестпроекта в Адыгее ведется строительство еще одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 мегаватта. Объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

Объем инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 миллионов рублей.

"Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. По показателям инсоляции республика является одной из наиболее обеспеченных солнечной радиацией территорий Российской Федерации. В среднем в году в регионе наблюдается более 250 солнечных дней. Также в рамках нашей стратегии развития "зеленой" энергетики в Адыгее построен первый самый мощный в стране ветропарк. Мы ожидаем, что эта комплексная работа повлияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики и реализации новых проектов", - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.