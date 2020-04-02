В Элисте таксистов обязали проводить дезинфекцию машин

В Элисте водители такси должны проводить дезинфекцию своих автомобилей. Причем речь идет об обработке и кузова, и салона машины. Городские власти уже сообщили о намерении выдавать таксистам специальные документы, подтверждающие факт прохождения процедуры обеззараживания автомобиля.

Дезинфицировать такси предписывают требования введенного в городе из-за коронавирусной инфекции режима ЧС. Такая предосторожность отнюдь не лишняя. Дело в том, что после временной приостановки движения общественного транспорта в Элисте, пассажиры стали чаще пользоваться услугами таксистов.

Как сообщили в городской администрации, организации, осуществляющие перевозки, а также автомойки бесплатно получают специальный обеззараживающий раствор.

В качестве примера приводится одна из городских автомоек, которая за смену обрабатывает более 150 машин. Большая часть из них - это именно машины такси.

В дальнейшем планируется установить оборудования по производству дезинфицирующего средства непосредственно на самой автомойке. Причем каждый ее посетитель сможет бесплатно обработать свой автомобиль.

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