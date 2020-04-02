В Крыму 140 студентов-медиков пришли на помощь врачам

Около 140 студентов Медицинской академии Крымского федерального имени Вернадского помогают врачам в медучреждений республики в борьбе с коронавирусом. Об этом со ссылкой на замдиректора Академии по гуманитарному образованию и воспитательной работе Дениса Шадуро сообщила пресс-служба КФУ.

В частности, студенты-медики работают в поликлиниках Симферополя, Алушты, Ялты, Бахчисарая, Джанкоя, Евпатории, Керчи и Феодосии, а также других городах Крыма.

- На данный момент 139 наших студентов откликнулись на запрос министерства здравоохранения Крыма, - пояснил Шадуро. - В основном они помогают врачам в работе с документацией, компьютерами. Шесть наших студентов работают на "горячих линиях" минздрава по вопросам коронавируса. Академия оперативно отреагировала на запрос минздрава о кадровой помощи.

Студентка шестого курса Медакадемии Татьяна Гришко рассказала, что трудится в Симферопольской клинической больнице в кабинете эндокринолога.

- С прошлой недели плановый прием граждан был отменен, поэтому сейчас я в основном занимаюсь документацией и помощью пациентам в телефонном режиме, - рассказала девушка. - Для меня это возможность и получить опыт перед практической работой, и помочь старшим коллегам.

Согласно заявке министерства здравоохранения республики, крымским больницам необходима помощь еще 300 студентов.

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