В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

В Крыму задержаны двое уроженцев стран Средней Азии, которые собирались выехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю.

По данным ведомства, подозреваемые - молодые люди в возрасте 18 и 20 лет, исповедующие идеи радикального ислама. Они планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах террористов.

Готовясь влиться в ряды наемников террористов, подозреваемые заранее купили камуфляжную униформу и лекарственные препараты. Добраться до пункта назначения исламисты собирались через Краснодар, Тбилиси и Стамбул. Для поездки до Краснодара мужчины заказали такси. Также они приобрели билеты на автобус Краснодар - Тбилиси и авиабилеты на рейс Тбилиси - Стамбул. Из Турции радикалы собирались на перекладных добраться в Сирию.

Однако выехать за пределы полуострова подозреваемые не успели - они были задержаны сотрудниками УФСБ. Сейчас им инкриминируют часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к совершению преступления - участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Пособникам террористов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.