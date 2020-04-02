В России появилось антивирусное такси

Ростовские строители в условиях пандемии коронавируса решили переквалифицироваться в таксистов, объединившись и создав не простое такси, а противовирусное.

Водитель приезжает на вызов в медицинской маске и силиконовых перчатках, в салоне есть дезинфицирующий гель и хлоргексидин. А пассажир получает в подарок защитную одноразовую маску. При заказчике проветривают салон и обрабатывают ручки и сиденья дезинфицирующими средствами.

Такая поездка стоит немного больше, чем если вызывать через городскую службу такси. От улицы Доватора в Советском районе города до переулка Соборного в центре Ростова поездка на антивирусном такси обойдется в 250 рублей. В то же время добраться по тому же маршруту до редакции на обычном такси можно за 190-200 рублей.

С учетом того, что машин пока еще немного, ждать их возможно придется чуть дольше. "Но если человек заботится о своем здоровье и очень переживает о том, чтобы не заболеть, милости просим", - говорит прораб Владимир Филиппов, придумавший, каким образом заработать в непростой период, когда стройки закрылись на карантин, а рабочих отправили на самоизоляцию.

Ростовчанин и несколько его компаньонов объединились в реализации антивирусной задумки. Всего против вируса оборудованы десять машин. О необычной услуге ростовчанин рассказал в соцсетях.

Пока непонятно, насколько идея жизнеспособна, но в новую группу такси постоянно добавляются горожане. "Большинство - девушки", - замечает предприниматель.

Таксисты закупили медицинские маски (повезло "урвать" по 40 рублей), взяли пять упаковок перчаток (их тоже выдают пассажирам), есть и хлоргексидин в достаточном количестве. А по вечерам коврики протирают хлоркой, а саму машину тщательно проветривают.

"Первым делом главная задача - обеспечить не только быструю, но и безопасную поездку во всех отношениях, - говорит мой собеседник. - Сейчас актуально обеспечить противовирусную защиту людей. Мы заботимся не только о здоровье пассажиров, но и о своем собственном. Надевая маску, человек ведь первым делом защищает себя.

Мы также можем помочь с доставкой продуктов или товаров из магазина".

Ну что, поехали? От вируса.