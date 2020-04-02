В Ростове из-за коронавируса ограничили плановую медпомощь

В Ростове-на-Дону со 2 апреля вводится временное ограничение на плановую госпитализацию и медпомощь. Ограничение действует в городских стационарах и поликлиниках. Также приостанавливаются консультации врачей и диагностические процедуры.

Как уточнили в администрации города, это делается для противодействия распространению коронавирусной инфекции и является превентивной мерой. Ростовские поликлиники будут оказывать медпомощь только в неотложных и экстренных случаях.

"Не все ростовчане серьезно относятся к заболеванию, не соблюдают элементарные меры профилактики, скрывают информацию о своих поездках во время обращения за плановой медицинской помощью. Все это может стать причиной быстрого распространения коронавируса, поэтому принято такое вынужденное решение", - поясняет начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

При этом работа неотложных служб поликлиник будет усилена. А для ростовчан из льготных категорий граждан рецепты на лекарства выпишут на дому.

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