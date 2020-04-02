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02.04.2020 12:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Заксобрание Севастополя сегодня приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Фото: iStock
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Как рассказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп, льготное налогообложение вводится для наиболее пострадавших отраслей.

- Поддержку получат транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание, сфера культуры, спорта и досуга, туристические и отдельные бытовые услуги, - сообщил Штоп. - Виды деятельности были рекомендованы комиссией правительства РФ.

Внесены изменения в закон Севастополя от 14.08.2014 № 57-ЗС "О патентной системе налогообложения". По словам Штопа, в Севастополе установлена минимальная налоговая ставка при патентной системе - 4 процента. Снизить ее нельзя, поэтому в два раза уменьшается размер потенциально возможного годового дохода, который учитывается при расчете налоговых выплат. Коэффициент 0,5 установлен для 16 видов деятельности.

Единый налог на вмененный доход (закон № 85-ЗС от 26.11.2014) уменьшается в два раза, до 7,5 процента, для четырех видов предпринимательской деятельности.

Самые большие льготы, по словам чиновника, введены для упрощенной системы налогообложения (закон № 110-ЗС от 3.02.2015). Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка составит 1 процент. Если налог высчитывается по схеме "доходы минус расходы", - ставка 5 процентов. Нормы касаются 45 и 31 видов деятельности соответственно.

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Закон вступит в силу с момента опубликования, а пониженные ставки будут действовать с 1 января 2020 года.

По подсчетам налоговой службы, в результате этих льгот к концу 2020 года бюджет Севастополя недополучит 100 миллионов рублей.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что эти выпадающие доходы будут компенсированы из федерального бюджета. Власти города также обсуждают расширение пакета мер поддержки для бизнеса, но надо принять решение, на каких бюджетных статьях город будет экономить.

- Мы первые в стране принимаем пакет экономических мер поддержки бизнеса, - сообщил Развожаев. - Пока мы остановились на мерах, по которым гарантированно получим компенсацию из федерального бюджета. Любые налоговые льготы - это всегда компромисс: дать одним, значит забрать у других, должен соблюдаться баланс.

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