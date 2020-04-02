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02.04.2020 13:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Симферополе бизнесмены стали развозить обеды врачам

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Симферополе волонтеры общественной организации "Добро мира - волонтеры Крыма" и местные предприниматели обеспечили горячими обедами медперсонал пяти подстанций скорой помощи и двух больниц.
Фото: Благотворительная организация "Добро мира - Волонтеры Крыма" Фото: Благотворительная организация "Добро мира - Волонтеры Крыма"
Фото: Благотворительная организация "Добро мира - Волонтеры Крыма"

Сегодня 109 наборов будут доставлены на пять подстанций СМП и врачам инфекционного отделения 7-й горбольницы, которые лечат больных с подтвержденным диагноз "коронавирус".

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля

Как рассказал "РГ" один из организаторов акции, житель Симферополя Дмитрий Кудрявцев, к нему, как к общественному представителю Агентства стратегических инициатив, после закрытия крымских отелей и ресторанов стали обращаться предприниматели полуострова. Они предложили использовать оставшиеся на кухнях запасы продуктов для помощи пожилым людям и медикам.

- В условиях, когда все средства размещения и точки общепита закрыты, эти продукты остались неиспользованными. И пока срок их годности не истек, решили использовать их на благое дело. Чтобы осуществить эту идею, объединились добрые и отзывчивые люди, не привязанные ни к каким компаниям и партиям, - рассказал Дмитрий Кудрявцев. - Одно из кафе предложило приготовить обеды по минимальным ценам, по сути по себестоимости. Другие бизнесмены перечисляют деньги или привозят продукты.

Фото: Благотворительная организация "Добро мира - Волонтеры Крыма"

Накануне на пять подстанций скорой помощи Симферополя, а также врачам Севастопольской горбольницы № 9 были доставлены 90 горячих бесплатных обедов и наборов свежих овощей.

- В ближайшие дни мы продолжаем эту акцию, - рассказал Дмитрий. - Сегодня помимо станций скорой помощи доставим 19 обедов врачам инфекционного отделения 7-й городской больницы Симферополя, которые в боксированном блоке лечат больных коронавирусом. Это не хайп, не пиар и не политическая акция. Будем продолжать, пока введен режим карантина и пока можем...

Фото: Владимир Аносов/ РГ
На Крымском мосту заработал карантинный блокпост

По словам Дмитрия Кудрявцева, к акции подключились и четыре предпринимателя из Германии, которые увидели информацию об инициативе крымчан в соцсетях и уже перечислили свои деньги.

- У меня и моих друзей отношение к крымчанам очень дружелюбное, - объяснил "РГ" свою помощь предприниматель из Германии, владелец строительной компании Борис Кемпф. - По моей личной инициативе мы начали в 2016 году проект "Немецкая деревня в Крыму", который с каждым годом набирает обороты. У многих граждан Германии в Крыму друзья и родственники. Услышав о проекте Дмитрия Кудрявцева, мы без колебаний решили помочь.

- Мы очень благодарны придумавшим эту акцию, - оценила акцию врач скорой помощи Юлия Арефьева. - На подстанции №3 ребята работают суточно, обед дают на 20 минут один раз в 24 часа, мы ездим с вызова на вызов по городу и где-то пытаемся купить хоть пирожок, сейчас это сделать сложно.

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