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02.04.2020 10:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Волонтеры и социальные службы Адыгеи вместе помогут пожилым людям

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На совещании членов рабочей группы Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил работу волонтерского штаба, созданного для поддержки пожилых людей в период самоизоляции от коронавируса.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

В работе совещания приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместители премьер-министра Наталья Широкова и Вячеслав Сапиев, министр труда и соцзащиты Джанбеч Мирза, министр образования и науки Анзаур Керашев.

Фото: Алексей Гусев
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"В это непростое время республиканским и муниципальным органам власти необходимо проявить особое внимание к людям пожилого возраста, находящимся в самоизоляции. Они не должны чувствовать себя беспомощными и забытыми. Тем более что у некоторых может не быть родственников. На прошлой неделе региональные отделения "Единой России", "Молодой гвардии" и ОНФ совместно с Ресурсным центром добровольчества, а также социальными службами создали совместный волонтерский штаб с телефоном горячей линии для помощи пожилым людям. Мы усиливаем меры безопасности от коронавируса, и важно, чтобы наше старшее поколение не осталось с трудностями один на один", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации министра труда и соцразвития РА Джанбеча Мирзы, в республике насчитывается 62 тысячи человек старше 65 лет. Более 5,5 тысячи пожилых и одиноких граждан на постоянной основе получают социальные услуги на дому. Их обслуживает около 600 соцработников. Все они готовы подключиться к волонтерской работе в части бесплатной доставки продуктов питания для пожилых людей, находящихся в самоизоляции. Все звонки, поступающие на горячую линию от таких лиц, оперативно обрабатываются.

Говоря о возможностях Ресурсного центра добровольчества "Волонтеры Адыгеи", министр образования и науки Анзаур Керашев проинформировал, что работа по доставке продуктов питания и медикаментов пенсионерам уже начата. В ней участвует около 600 человек. Это волонтеры-студенты, представители ОНФ и "Единой России".

Кроме того, по поручению главы республики выделено 5 миллионов рублей для закупки наборов, в которые входит 15 наименований продуктов питания и средства гигиены. Теперь около 5 тысяч пожилых или маломобильных граждан, а также пенсионеров и лиц, оказавшихся в трудных жизненных условиях, смогут получить данные наборы единовременно и бесплатно уже в ближайшие дни, обратившись на горячую линию. Дополнительно ожидаются федеральные средства для оказания такой же адресной помощи нуждающимся лицам старше 65 лет.

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