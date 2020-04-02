Волонтеры и социальные службы Адыгеи вместе помогут пожилым людям

На совещании членов рабочей группы Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил работу волонтерского штаба, созданного для поддержки пожилых людей в период самоизоляции от коронавируса.

В работе совещания приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместители премьер-министра Наталья Широкова и Вячеслав Сапиев, министр труда и соцзащиты Джанбеч Мирза, министр образования и науки Анзаур Керашев.

"В это непростое время республиканским и муниципальным органам власти необходимо проявить особое внимание к людям пожилого возраста, находящимся в самоизоляции. Они не должны чувствовать себя беспомощными и забытыми. Тем более что у некоторых может не быть родственников. На прошлой неделе региональные отделения "Единой России", "Молодой гвардии" и ОНФ совместно с Ресурсным центром добровольчества, а также социальными службами создали совместный волонтерский штаб с телефоном горячей линии для помощи пожилым людям. Мы усиливаем меры безопасности от коронавируса, и важно, чтобы наше старшее поколение не осталось с трудностями один на один", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации министра труда и соцразвития РА Джанбеча Мирзы, в республике насчитывается 62 тысячи человек старше 65 лет. Более 5,5 тысячи пожилых и одиноких граждан на постоянной основе получают социальные услуги на дому. Их обслуживает около 600 соцработников. Все они готовы подключиться к волонтерской работе в части бесплатной доставки продуктов питания для пожилых людей, находящихся в самоизоляции. Все звонки, поступающие на горячую линию от таких лиц, оперативно обрабатываются.

Говоря о возможностях Ресурсного центра добровольчества "Волонтеры Адыгеи", министр образования и науки Анзаур Керашев проинформировал, что работа по доставке продуктов питания и медикаментов пенсионерам уже начата. В ней участвует около 600 человек. Это волонтеры-студенты, представители ОНФ и "Единой России".

Кроме того, по поручению главы республики выделено 5 миллионов рублей для закупки наборов, в которые входит 15 наименований продуктов питания и средства гигиены. Теперь около 5 тысяч пожилых или маломобильных граждан, а также пенсионеров и лиц, оказавшихся в трудных жизненных условиях, смогут получить данные наборы единовременно и бесплатно уже в ближайшие дни, обратившись на горячую линию. Дополнительно ожидаются федеральные средства для оказания такой же адресной помощи нуждающимся лицам старше 65 лет.