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02.04.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Две девушки из Челябинска сшили и раздали бесплатно 600 масок

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Из личного архива Алисы Вериной Фото: Из личного архива Алисы Вериной
Фото: Из личного архива Алисы Вериной

Юные челябинские предпринимательницы сшили шесть сотен масок и передали их организациям, которые вынуждены работать в период карантина.

Алиса Верина и Кристина Чолариди, которые в Челябинске занимаются производством натуральной косметики, планировали сделать тысячу многоразовых масок, но материала хватило на 600, а остальное стало не купить из-за карантина и нерабочей недели. Ткань и резинку заказали с бесконтактной доставкой, а выкройку посмотрели в интернете.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Поначалу мы шили просто для себя, своих семей. Когда маски стало не купить, и многие мастерицы стали продавать маски за 150 рублей за штуку, я стала возмущаться: надо помогать, а не зарабатывать на этом деньги. И мы подумали, почему бы самим эти не заняться. Правда, оказалось, что косметику мы делаем быстрее, чем шьем: планировали справиться за два дня, но получилось четыре, - рассказала "РГ" Алиса.

Девушки планировали раздавать маски в торговом центре, где у них находится магазин, и анонсировать это в соцсетях. Но потом, когда вышло распоряжение об обязательной самоизоляции, они решили, что этого нельзя делать, потому что спровоцирует скопление людей. Поэтому решили раздать организациям, которые вынуждены работать. Так, изделия передали в детский сад, приют, журналистам местного СМИ, администрации ТЦ и в соцзащиту.

- Они у нас двухслойные, это важно. Мы их раскраиваем, шьем, вставляем резинку, потом мы их стираем в кипятке по рекомендации ВОЗ, порошок не добавляем, чтобы не было аллергии, потом проутюживаем и в перчатках запаиваем каждую в мешочек. Ходить в них можно два часа, потом их нужно постирать и отпарить, - говорит предпринимательница.

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