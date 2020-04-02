Екатеринбургская епархия начала проводить таинства на дому

Исповедоваться, причаститься, собороваться или побеседовать со священником прихожане уральских храмов могут дома. Служители церкви выезжают ко всем, кто в этом нуждается, но в первую очередь - к пожилым.

Просьб от прихожан много, по большей части - от пенсионеров, сообщают в Екатеринбургской епархии.

- Батюшки работают без выходных, "на износ", но они все равно всех причащают. Пока ситуация под контролем. Нас "спасло" то, что те, кто мог раньше сам ходить в храм, успели и причаститься, и пособороваться в первые недели, - рассказывает старшая сестра отдела милосердия екатеринбургского храма Преображения Господня, Валентина Брюханова.

- Выезды на дом за последние дни у меня почти каждый день. Вчера ездил, и сегодня тоже - на два адреса. И послезавтра поеду к еще одной нашей прихожанке, которой 96 лет, - рассказывает старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко.

Настоятель храма святого страстотерпца врача Евгения Боткина в Первоуральске иерей Иоанн Парамонов говорит, что при выездах на дом применяет все меры предосторожности: надевает маску, дезинфицирует руки и евхаристические сосуды. Те же санитарные требования выполняет и в храме.

- Для нас важно сохранить единство. Мы подчиняемся требованиям государственной власти и благословению священноначалия, которое нам дал Святейший патриарх и митрополит Кирилл, и неукоснительно все выполняем. Приход перестроился на новую систему служения, - подчеркивает отец Иоанн.

В приходе во имя Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме решили воспользоваться современными технологиями и держат связь с прихожанами через мессенджер. Клирик храма иерей Константин Корепанов записывает для прихожан видео с пастырским словом на тему прохождения Великого поста:

- Я сажусь перед камерой и записываю, чтобы люди, которые не могут прийти в храм, не остались без духовного окормления, без слова. Потом мы скидываем эту запись в WhatsApp, - пояснил отец Константин.

Традиционные службы в храмах тоже продолжаются, правда, практически без прихожан. Тем, кто все же приходит, рассказывают об опасности распространения коронавирусной инфекции и мерах профилактики - не все смотрят телевизор и читают интернет.

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